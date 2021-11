En images: ces poupées russes effrayantes qui ont séduit le guitariste de Guns N’ Roses

Depuis l'enfance, Anastassia Vin, artiste et cosplayeuse, sculptait des figures en pâte à modeler et les peignait avec le maquillage de sa mère. Aujourd'hui, ses poupées sont achetées par des musiciens, des photographes et des collectionneurs du monde entier.

Un petit corps frêle à la peau blanche, une robe de mariée déchirée, un visage balafré et des yeux exorbités étranges… Une photo de cette poupée, Angie tirée du jeu Resident Evil Village, a été postée sur Instagram par Slash, le guitariste de Guns N’Roses, fin octobre 2021. La poupée a été réalisée par Anastasia Vin, une artiste et cosplayeuse de 28 ans originaire de Samara.

« Il [Slash] était abonné à moi sur Instagram depuis longtemps, et après il m’a écrit dans des messages privés qu'il appréciait mon travail », a déclaré Anastassia.

Depuis son enfance, l'artiste prenait des cours de dessin et, pendant son temps libre, fabriquait des poupées à partir de moyens improvisés.

« Je me souviens comment, après avoir regardé Pirates des Caraïbes, j'ai sculpté les personnages principaux en pâte à modeler. Et pour leur ajouter de la couleur, j'ai utilisé le fond de teint de ma mère. Bien sûr, elle n’était pas aux anges… », se souvient Anastassia.

Les parents d’Anastassia ont insisté pour qu'elle arrête de peindre et choisisse un « métier plus prestigieux ». Sur leurs conseils, elle a fait des études d'ingénieur et, après avoir déménagé à Moscou, a travaillé pendant plusieurs années dans ce domaine. Au cours de ses études et de son travail, elle a continué à pratiquer le cosplay et à faire de la peinture et des marionnettes.

« À l'université, j'aimais bien le groupe My Chemical Romance. D'anciens membres de ce groupe sont venus à Moscou et pour une séance d'autographes, je leur ai fait et offert des poupées à leur effigie. C'était juste un hobbie, et je ne connaissais pratiquement rien à la création de poupées, elles étaient fabriquées avec les moyens du bord », explique l'artiste.

En 2019, Anastassia avait besoin d'une poupée pour un de ses looks cosplay et elle a décidé de la fabriquer elle-même. Elle a posté le fruit de ses efforts sur les réseaux sociaux et a reçu de nombreuses éloges. De fil en aiguille, elle a décidé de quitter son travail et de se lancer dans la fabrication de poupées en vue de les vendre.

« Je me souviens avoir mis la poupée sur Etsy et elle est partie tout de suite, ça m'a étonné. À l’époque, j'étais très déçue de ma profession et de mon travail. Il y avait beaucoup de situations stressantes et j'ai commencé à avoir des crises de panique. Donc quitter ce travail et faire autre chose était inévitable, sans les poupées, j'aurais simplement choisi une direction différente », admet l'artiste.

Elle a appris de manière indépendante à fabriquer des poupées grâce à des cours en ligne - au début, il s'agissait de produits sur armature en fil de fer. Maintenant, elle réalise des poupées avec des jointures articulées, plus complexes.

Le processus de création d'une poupée prend d'Anastassia entre une semaine et deux mois, selon la complexité et la taille.

Tout d'abord, elle crée un croquis, élabore la construction des parties mobiles du corps de la poupée et les sculpte en pâte polymère en vue de la cuisson. Après cela, elle se lance dans la finition et le meulage. Elle coud les vêtements de la poupée à la main, la vieillit avec des peintures, puis habille la poupée et la maquille.

« La modélisation est le processus le plus difficile et le plus long. Avant de peindre, au stade du ponçage, toutes les pièces doivent être préalablement ajustées pour correspondre aux vêtements et à la peinture. L'assemblage d'une poupée peut également prendre beaucoup de temps. Et la peinture c’est toujours agréable, c’est la partie du travail que j’apprécie le plus », explique Anastassia.

Toutes les poupées sont emballées dans des boîtes en forme de cercueil avec des couvercles peints. Selon la complexité du travail, une poupée peut coûter de 130 $ à 1 000 $.

70% des acheteurs de ses poupées résident aux États-Unis. Les poupées sont achetées par des habitants de France, d'Italie, de Grande-Bretagne et d'autres pays européens, ainsi qu'en Indonésie, en Australie et au Canada.

« Le plus souvent, ce sont des adultes et des adolescents qui m'achètent mon travail, ils ont toute une collection de poupées de différents auteurs à la maison, ils y allouent des pièces entières. Parmi les clients, il y a des photographes, des musiciens, des gens ordinaires, certains étudient et d’autres n’ont pas encore choisi leur profession. Parfois on commande mes poupées pour en faire cadeau », explique Anastassia.

Presque toutes les poupées sont fabriquées selon une esthétique lugubre, reprenant des personnages de films et de jeux d'horreur. Anastassia s'inspire souvent des œuvres de Guillermo del Toro, Tim Burton et Stephen King.

« Je préfère une esthétique sombre, j'ai toujours aimé ça. La plupart de mes vêtements sont noirs. Et oui, les poupées sont un peu comme moi. Tout comme dans leurs traits, les gens peuvent déceler les miens, les poupées ont un air de famille. Je veux vraiment faire plus de personnages originaux, mais pour avoir un public, il est plus facile d'utiliser des personnages populaires. Je pense qu'à l'avenir je ne ferai que des œuvres originales », indique l'artiste au sujet de ses plans.

