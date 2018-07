Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur les «poupées russes»

Ces poupées hyperréalistes sont à mille lieues des jouets typiques de petite fille ou des matriochkas. Mesurant environ 40 cm de haut, elles sont réalisées en résine de polyuréthane, en plastique ou en porcelaine. Leurs proportions anatomiques correspondent à celles des humains, et elles portent des tenues de haute couture.

Nées dans la ville de Perm et vivant maintenant à Saint-Pétersbourg, les sœurs jumelles Ekaterina et Elena Popov font des poupées depuis 2004. Leurs premières œuvres avaient les visages des idoles populaires de cette époque : Marilyn Manson, Dita von Teese, Madonna, John Galliano et d'autres.

Collaborer pour réaliser un rêve

En 2002, les jumelles Popov ont fondé leur marque, SISTERS, et collaborent maintenant avec des artistes et des créateurs de mode. À l'heure actuelle, Elena et Ekaterina préparent à un grand spectacle en collaboration avec le designer de mode très prisé des célébrités Michael Costello.

En 2017, Jean-Paul Gaultier a tenu à mettre la main sur ces poupées, et les sœurs en ont ainsi créé deux exclusivement pour le célèbre couturier. Elles ont répété pour lui sa coloration de cheveux qui constitue un dégradé du rose au blanc.

« Pour l'une des poupées, M. Gaultier nous a demandé de faire des joints d'or aux poignets et des ongles en or, a déclaré Ekaterina et Elena. Pour la deuxième poupée, il a demandé un tatouage 3D grandissant depuis le corps. On nous a dit qu’il aime le style végétal de nos tatouages ».

Inspiration est-ouest

Chacune des collections des sœurs reflète un style et une saveur ethnique différents. « Notre principale source d'inspiration est la nature, parce que c'est un concepteur inégalé », ont-elles déclaré.

Les sœurs se sont essayées aux poupées orientales dans l'une de leurs plus récentes collections, qui a été baptisée « Sakura ». L’artiste graphique japonais Tokato Yamomoto a permis aux sœurs d'utiliser des fragments de ses dessins pour le tatouage et l’ornementation corporelle de la poupée.

En 2018, les sœurs ont lancé avec l'artiste hollandaise Ingrid Baars des tirages en édition limitée appelés POP, qui s'inspirent des masques africains.

Suivre les tendances de la mode

Sans prêter une attention particulière aux défilés de mode, les sœurs ont toutefois remarqué à plusieurs reprises que leurs œuvres suivaient les tendances de la mode.

Pour la présentation de leur deuxième prototype de poupée, les sœurs ont confectionné différentes perruques à tresses multiples qui entrelacent le corps comme le kinbaku [bondage japonais], cherchant ainsi à cacher les corps nus réalistes tout en montrant leur beauté.

À peu près au même moment, la chanteuse britannique FKA twigs a sorti Pendulum, dont le clip vidéo repose sur une idée similaire.

« Suivre les tendances se fait naturellement, et nous nous sentons à l’aise à ce sujet, car notre travail principal est le design de mode, et les poupées sont nos mannequins miniature ». Les sœurs indiquent qu'elles ont probablement une forte intuition créative.

De la poupée au monde réel

La création en studio engloutit presque tout leur temps, c'est pourquoi leur tenue de tous les jours est décontractée, mais elles ont quelques paires de chaussures Louis Vuitton offertes personnellement par le designer de l’enseigne, Fabrizio Viti.

À l’avenir, elles envisagent créer quelques tenues de poupées pour elles-mêmes. Nous avons hâte de voir ce qu'ils choisiront.

Un autre artiste russe, Mikhaïl Zaïkov, a lui aussi fait des poupées sa passion. Admirez donc par vous-même ses œuvres dans notre article.

