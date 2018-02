Les secrets de la création de poupées incroyablement réalistes

Публикация от Михаил Зайков скульптор🇷🇺 (@michael_zajkov) Май 29, 2015 at 8:00 PDT

On a l'impression d'observer une session photo rétro. Les filles sur le plateau de tournage clignent des yeux, sourient et recoiffent leurs cheveux. Cependant, en réalité...

Ces filles ne sont pas réelles. Ce sont des marionnettes faites par Mikhaïl Zaïkov (photo).

Leurs cheveux, leurs yeux et leur sourire ont l'air si parfaitement réels qu'il est difficile de distinguer ces marionnettes des humains.

Les poupées comportent des articulations et sont capables de bouger les mains et les pieds. Des vêtements, chaussures et accessoires sont fabriqués pour chaque marionnette avec des motifs inspirés du style fin de siècle populaire à la fin du XIXe siècle.

Grâce aux photos sur sa page Instagram, nous pouvons facilement suivre le processus de fabrication d'une poupée. Tout d'abord, un matériau spécial est mis sur des fils métalliques.

Les yeux sont placés sur la base, les lèvres sont peintes, les fossettes sont entaillées et la rougeur est ajoutée.

Irina Kouzemina travaille en tandem avec Mikhaïl Zaïkov et s'occupe des vêtements et des cheveux. Après les cheveux, les sourcils et les cils sont ajoutés et ces poupées « prennent vie ».

Les regarder vous donnera un sentiment magique.

Chaque poupée a un regard distinct; il semble que chacune d'elles a aussi un caractère unique.

Vidéo du processus de fabrication de poupées. (Cliquez sur la photo pour voir la vidéo)

