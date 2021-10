La Russie s’assure la victoire aux Championnats du monde de gymnastique rythmique 2021

YUTAKA/AFLO/Global Look Press

En remportant l’épreuve par équipe dans le cadre des Championnats du monde de gymnastique rythmique 2021, se tenant actuellement à Kitakyūshū, au Japon, les athlètes russes ont aujourd’hui garanti leur victoire finale dans la compétition.

La Russie détient en effet cinq médailles d’or, trois d’argent et une de bronze, tandis qu’en deuxième position l’on retrouve la Biélorussie, titrée d’une médaille d’or, d’une d’argent et de quatre de bronze, puis l’Italie, dotée de deux distinctions d’argent et d’une de bronze.

Si trois épreuves devront encore être disputées avant la clôture de l’événement, prévue ce dimanche, les autres pays concurrents ne pourront ainsi désormais plus résorber l’écart les séparant de l’équipe russe, y compris en termes de points.

Soulignons par ailleurs que, en cette édition 2021, grâce à ses trois nouvelles médailles d’or individuelles (cerceau, ballon et massues), la Russe Dina Averina est parvenue à atteindre le record national russe, jusqu’alors détenu par Evgenia Kanaeva, pour le nombre total de victoires personnelles en championnats du monde, s’élevant à 17.

