La gymnaste Dina Averina double médaillée d'or en ce premier jour des Championnats du monde 2021

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Dans le cadre des Championnats du monde de gymnastique rythmique 2021, qui se tiendront jusqu’au 31 octobre à Kitakyūshū, au Japon, la Russe Dina Averina, 23 ans, a décroché l’or dans les deux catégories en jeu aujourd’hui, première journée de la compétition.

Dans l’épreuve finale au cerceau, elle a en effet été sacrée championne du monde avec un score de 27 750 points, devançant la Biélorusse Alina Harnasko (25 950) et l’Italienne Sofia Raffaeli (25 850).

Dans celle au ballon, elle a ensuite obtenu un résultat de 29 125 points, faisant ainsi mieux que sa jumelle Arina (27 675) et qu’Harnasko (27 300).

« C'est physiquement et mentalement difficile pour moi actuellement, parce que les Championnats du monde et les Jeux olympiques se tiennent la même année. Cela n'était jamais arrivé dans ma carrière, ce sont deux départs où il faut se donner à 100%. De manière générale, je suis satisfaite de la journée d'aujourd'hui, et Irina Aleksandrovna [Irina Aleksandrovna Viner, entraîneur en chef de l'équipe russe de gymnastique rythmique] l'est aussi, et c'est le principal. Mais nous avons encore beaucoup de jours et de performances devant nous, nous allons continuer à travailler et à nous efforcer », a commenté sa double victoire Dina, citée par Sport Express.

Pour information, Dina Averina compte par conséquent à son actif 15 titres de championne du monde, tandis que sa sœur a reçu cette prestigieuse distinction à quatre reprises.

Dans cet autre article, nous vous proposions justement un portrait illustré des sœurs Averina, gymnastes jumelles les plus titrées du monde.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.