Angelina Melnikova, Russe qui a éclipsé les Américaines aux Mondiaux de gymnastique

Russia Beyond

Angelina Melnikova est la nouvelle championne du monde de gymnastique. Grâce à son sourire angélique, elle est devenue une superstar, et pas seulement parmi les fans de cette discipline...

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Angelina Melnikova est la première Russe à accomplir cet exploit en 11 ans. Le 21 octobre 2021, elle a reçu l'or au championnat organisé à Kitakyushu (Japon), devenant championne du monde de gymnastique au concours général.

La dernière fois, c’est la Russe Aliya Mustafina qui avait obtenu ce titre en 2010, après quoi les Américaines, quintuple championne du monde Simone Biles en tête, avaient remporté à chaque reprise le championnat.

La Russe Angelina Melnikova après avoir participé à l'épreuve de la poutre en finale du concours général féminin lors des Championnats du monde de gymnastique artistique à Kitakyūshū, au Japon, le 21 octobre 2021. AFP AFP

« Au fond, je suis probablement venue ici pour obtenir cette médaille, car j'ai compris qu'il n'y aurait pas de gymnastes de premier plan aux Championnats du monde. C’est vraiment ma chance, même si la lutte d'aujourd'hui contre les Américaines était vraiment effrayante », a expliqué Angelina, en référence à l'absence de Simone Biles.

>>> Neuf faits sur Daniil Medvedev, vainqueur russe de l'US Open 2021

Plus tôt en 2021, Melnikova avait remporté l'or par équipe aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo.

Angelina est née à Voronej le 18 juillet 2000, écrit Komsomolskaïa Pravda. C'était une enfant active. Ses parents l’ont d'abord inscrite à des cours de danse, avant de la mettre à la gymnastique à l'âge de six ans seulement.

« La première fois que je suis allée dans un gymnase, j'ai regardé les filles faire différents éléments et j'ai pensé que je voulais faire la même chose. À partir de ce moment, mon amour pour la gymnastique était né », se souvient Melnikova sur son compte Instagram.

En 2014, lors de son premier tournoi international, l'International Gymnix à Montréal, elle a remporté l'or par équipe, l'argent au concours multiple et aux barres parallèles, ainsi que le bronze aux exercices au sol. La même année, elle a participé aux Championnats d'Europe junior et a remporté l'or au concours général individuel et par équipe ainsi qu’à la poutre.

Avant les Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro, la jeune femme a subi une blessure à la hanche. Selon son entraîneuse Vera Kolesnikova, elle ne pouvait même pas s'étirer et écarter les jambes. Mais Angelina a quand même participé à la compétition et remporté l'argent dans le tournoi par équipe.

La Russe Angelina Melnikova réagit pendant les qualifications de gymnastique artistique féminine lors des Jeux olympiques à Rio de Janeiro, le 7 août 2016. AFP AFP

« Pas de souci, ne soyez pas tristes, même quand je suis tombée de la poutre, je devais me battre pour chaque dixième [de point final]. Je ne regarde pas les autres, je me concentre sur ce que je fais », a raconté Melnikova à la chaîne de télévision Vesti Voronej.

>>> Les athlètes masculins de Russie en quête de reconnaissance dans la gymnastique rythmique

Après cela, la gymnaste a continué à participer aux championnats de Russie, d'Europe et du monde et a obtenu plus de 10 médailles dans diverses disciplines.

En 2019, elle est apparue dans la série documentaire olympique All-Around avec la gymnaste américaine Morgan Heard et la Chinoise Chen Yile et y a parlé de son parcours athlétique.

Angelina Melnikova participe à l'épreuve de la poutre en finale du concours général féminin de gymnastique artistique lors des Jeux olympiques de Tokyo 2020, le 29 juillet 2021. AFP AFP

Aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo, Melnikova était capitaine de l'équipe féminine russe de gymnastique, remportant l'or au concours général par équipe, ainsi que des médailles de bronze en concours général individuel et aux exercices au sol.

« Lorsque vous devenez champion olympique [...], vous avez le sentiment d'avoir fait tout ce que vous pouviez. [...] Je voulais vraiment rentrer chez moi le plus tôt possible. Lorsque vous êtes loin de chez vous et que vous subissez une telle pression, vous êtes épuisé émotionnellement après la compétition, vous voulez juste voir vos parents, vos amis, vous allonger simplement sur votre lit », a déclaré Melnikova à RIA Novosti après les JO.

Pendant son temps libre, Angelina aime dessiner et concevoir des vêtements. En 2018, elle a lancé sa propre marque de justaucorps de gymnastique. Elle étudie l'anglais et apprend à faire du snowboard.

>>> Les huit principaux exploits des athlètes russes aux Jeux olympiques de Tokyo 2020

Angelina admet qu'elle est très vulnérable et peut pleurer, par exemple, en regardant un film triste.

Melnikova a expliqué qu'à 21 ans, elle se sentait parfois épuisée par les nombreuses compétitions et les entraînements.

« Je ressens toujours de la force en moi, mais pour être honnête, j'ai déjà l'impression de soupirer un peu, car après la compétition, je suis vraiment épuisée. Je sens que mon corps a besoin de se reposer. Le corps s'est vraiment usé au fil des ans », explique Melnikova.

Cependant, elle prévoit de participer aux Jeux olympiques de 2024 à Paris.

« Je verrai en fonction de mon humeur, c’est très important pour moi. Et de la santé, ce qui est encore plus crucial », explique la gymnaste.

Qui sont ces patineuses russes qui ont occupé tout le podium aux Championnats du monde 2021 ? Trouvez la réponse dans cette autre publication.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.