En images: Vladimir Poutine s’offre une virée dans l’indomptable taïga sibérienne

Vladimir Poutine s'est offert des mini-vacances début septembre, une fois de plus dans la taïga sibérienne, son lieu de villégiature favori.

Le Kremlin vient tout juste d’en dévoiler les photos. Comme souvent, il était alors accompagné du ministre de la Défense, Sergueï Choïgou.

Selon le porte-parole de la présidence, Dmitri Peskov, il s'agissait d’un séjour ordinaire dans la taïga, de promenades en montagne au grand air.

Il a duré trois jours et s’est déroulé dans la réserve naturelle de Saïano-Chouchensk, dans la région de Krasnoïarsk.

Pendant cette période, Poutine et Choïgou ont pêché tant sur un bateau que depuis le rivage. « Un bon petit brochet », a d’ailleurs commenté le ministre à propos de la prise du président, lorsque celui-ci a extrait le poisson des eaux. Plus tard, ils en ont préparé une soupe.

Poutine et Choïgou étaient accompagnés de Guennadi Kisselev, directeur de la réserve, qui leur a montré des images provenant de pièges photographiques installés dans sur le territoire du parc. L'un des clichés montrait des léopards des neiges, une espèce dont la population est numériquement catastrophiquement basse et que l’on ne peut apercevoir qu'en de rares occasions.

Selon Kisselev, au sein de la réserve vivait le léopard Ikhtiandre. Lorsqu'une femelle lui a été amenée, un jeune mâle est toutefois apparu et a chassé Ikhtiandre, plus âgé : « Il а éclipsé, a chassé notre Ikhtiandre, qui vit maintenant à la périphérie. Et il est devenu lui-même le père de cette famille. Deux petits déjà ».

Poutine et Choïgou ont beaucoup marché dans la taïga. Ils ont passé la nuit dans une tente à environ deux mille mètres d'altitude, un feu de camp ayant été allumé à leurs côtés afin qu’ils ne souffrent pas du froid ambiant.

Lors de ses déplacements dans la taïga, Vladimir Poutine était souvent au volant d’un véhicule ou à la barre d'un bateau. Or, lors de l’une de ces virées en voiture, ils ont failli être percutés par un troupeau de wapitis de l'Altaï.

« Des wapitis tout simplement énormes. Je n'en avais jamais vu de tels auparavant. Heureusement qu'ils ne nous sont pas rentrés dedans, ils ont failli le faire. Et à une vitesse aussi grande ! », s’est exclamé le chef d’État.

