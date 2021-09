Quel regard les Russes portent-ils sur la GPA?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Thématique sujette à d’enflammés débats à travers le monde, la gestation pour autrui (GPA) s’avère autorisée en Russie, y compris à but lucratif et à destination des étrangers. Cette pratique fait toutefois ici aussi l’objet de farouches oppositions et des voix s’élèvent pour promouvoir son interdiction. Un récent sondage du Centre panrusse d’étude de l’opinion publique fait la lumière sur l’avis de la population locale à son propos.

Tout d’abord, il en ressort que 67% des Russes affirment savoir dans les grandes lignes ce qu’est la gestation pour autrui. 20% assurent bien maîtriser le sujet, tandis que 7% admettent au contraire avoir entendu ce terme, mais ne pas savoir ce qu’il signifie. Enfin, 4% confient n’en avoir jamais entendu parler.

Une fois informés du type de procédure en question, 70% des participants de l’enquête considèrent que la GPA est « acceptable uniquement en cas de situation difficile, lorsque les personnes n’ont pas la possibilité de donner eux-mêmes naissance à un enfant ». Ce taux était de 60% en 2013. Les opinions extrêmes attirent quant à elles un nombre de voix comparable : 13% jugent que cette pratique est « inadmissible quelles que soient les circonstances » (19% en 2013), tandis que 14% pensent qu’elle est « tout à fait normale et acceptable dans n’importe quelle situation » (16% en 2013). Le statu quo semble par conséquent gagner en popularité.

À noter qu’en la matière, les jeunes générations semblent plus ouvertes à cette éventualité que les anciens, puisque 35% des 18-24 ans et 20% des 25-34 ans rejoignent la dernière catégorie citée, contre seulement 8% des 60 ans et plus et 9% des 45-59 ans.

Enfin, concernant la législation régissant ce sujet, 69% des Russes soutiennent l’autorisation de la gestation pour autrui (18% uniquement à but lucratif, 9% uniquement à but non lucratif, 42% qu’importe le but), contre 18% prônant son interdiction et 13% d’indécis.

Ce sondage a été mené le 5 septembre 2021 auprès de 1 600 citoyens majeurs.

