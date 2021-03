Moratoire sur la peine de mort, réforme des retraites... Ces lois impopulaires en Russie (sondage)

Russia Beyond

Les Russes aimeraient retourner à l’ancien âge de départ à la retraite – 55 ans pour les femmes et 60 pour les hommes, alors qu’à l’horizon 2028 il passera à 60 et 65 ans respectivement – et lever le moratoire sur la peine de mort, écrit l’agence RIA Novosti, s’appuyant sur les résultats d’une étude réalisée par le Centre panrusse d’étude de l’opinion publique (VTsIOM).

Les participants à la recherche étaient conviés à citer les lois qu’ils auraient introduites ou annulées s’ils étaient au poste de conseiller du chef de l’État. Au total, les sondés ne pouvaient pas fournir plus de 5 réponses.

Les résultats ont démontré que 14% des personnes interrogées s’étaient prononcées en défaveur de la réforme des retraites, quelque 6% auraient voulu voir les impôts (celui sur les revenus étant de 13%) baisser, 3% revenir à la version précédente de la Constitution et 2% lever le moratoire sur la peine capitale.

Cela étant dit, 63% des personnes interrogées n’ont pas pu donner de réponse.

Parmi les lois qu’ils auraient proposées, figurent notamment celle durcissant la peine pour la corruption (7%), ainsi que les lois orientées sur le développement du pays (6%).

En outre, 5% des répondants souhaitent que l’Examen d’État unifié (analogue du baccalauréat français) soit annulé – pour rappel, depuis 2009, seules les épreuves de fin d’année importent, le contrôle continu ne rentrant plus en compte – et que l’État adopte une loi sur la violence domestique.

Le sondage a été réalisé le 12 mars 2021 parmi 1 600 citoyens de Russie de 18 ans et plus.

