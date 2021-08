En images: cinq monuments à Lénine plutôt étranges

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Lénine sur roues – Dépôt de la gare de Leningrad

C'est l'un des premiers monuments à Lénine en Russie, et l'un des plus insolites. Son piédestal est constitué d'engrenages et de différentes pièces soudées qui reposent sur quatre roues de locomotives provenant d'un appel d'offres finalement abandonné. Le monument a été créé par des cheminots en 1925 et était destiné à être utilisé pour des réunions communistes massives dans les villes et villages qui n'avaient pas encore de monument au chef de la Révolution (la statue de Lénine peut tourner à 360 degrés sur son piédestal). Cependant, ce monument n’est jamais sorti du dépôt ferroviaire où il se trouve actuellement – il est toujours accessible au grand public.

Lénine aux mains géantes – Rue Bourakova, N°8

Cette statue de Lénine se trouve près de l'endroit où le premier soubbotnik communiste (samedis durant lesquels on travaillait bénévolement) a eu lieu le 12 avril 1919 - le dépôt Moscou-Sortirovotchnaïa de la ligne de chemin de fer Moscou-Kazan. Le monument se distingue par ses mains gigantesques (le bonnet que Lénine tient dans sa main gauche est également énorme). Apparemment, la main droite a été retravaillée à plusieurs reprises, car quelqu'un avait tenté de la voler.

Lénine porté par des ouvriers – 1ère rue Karatcharovskaïa, N°8

La plupart des monuments à Lénine représentent le leader prolétarien seul, et on le voit rarement en groupe. En outre, Lénine n'est jamais montré souriant sur les statues, encore moins porté par quelqu'un. Ce monument, situé près d'une usine de menuiserie sur la 1ère rue Karatcharovskaïa à Moscou, brise donc tous les codes : il représente Lénine porté par un groupe d'ouvriers révolutionnaires. Lénine s'adresse en même temps au public, levant les mains et souriant.

Lénine pour les selfies – rue Grouzinski Val, N°26

Dans la cour d'un immeuble situé au N°26 Grouzinski Val, vous pouvez trouver un monument de Lénine très terre-à-terre. Au sens propre, car ce buste repose sur un piédestal très bas et, fondamentalement, ce n'est qu'une tête surdimensionnée. Il est situé à deux minutes de la gare de Biélorussie, dans le centre-ville.

« Cimetière » de monuments à Lénine – rue Krymski Val, N°10

Derrière le bâtiment de la galerie Tretiakov (Maison des artistes) au N°10 rue Krymski Val, il y a un parc appelé Muzéon, qui dans les années 1990 est devenu une sorte de cimetière de monuments. C’est ici que de nombreux monuments dédiés à différents hommes politiques soviétiques ont été détruits après la chute de l'URSS. Ainsi, vous pouvez trouver plusieurs Lénine au même endroit à la fois - une vision ironique de ce qu'était l'idéologie de l'URSS en matière de monuments.

