Qui sont les Russes les plus célèbres vivant aux États-Unis?

Vous pouvez rencontrer le top model Irina Shayk dans les rues de New York et Alexander Ovechkin sur la patinoire de Washington.

Alexander Ovechkin, Washington D.C.

Ricky Carioti/The Washington Post/Getty Images Ricky Carioti/The Washington Post/Getty Images

Le joueur de hockey sur glace Alexander Ovechkin est le capitaine des Capitals de Washington. Il vit dans la banlieue de la capitale américaine, à cinq minutes en voiture de la patinoire du club. Il est propriétaire de sa villa depuis 2012 et y vit avec sa femme et ses deux enfants.

Le portail de sa propriété est décoré de crosses de hockey et du numéro 8 (celui de son maillot). Selon les médias, la maison compte cinq chambres, sept salles de bains, une piscine et une salle de cinéma.

Ovechkin, 35 ans, a l'intention de rester avec l'équipe jusqu'en 2026 – il a récemment signé un nouveau contrat. Comme il l'a lui-même admis, il veut battre le record de Wayne Gretzky, qui a marqué 894 buts au cours de sa carrière. Le Russe n'en a plus que 164 à réaliser pour atteindre l'objectif tant convoité. Après avoir terminé sa carrière sportive, l'athlète envisage de retourner en Russie.

Maria Sharapova, Los Angeles

Dominik Bindl/WireImage/Getty Images Dominik Bindl/WireImage/Getty Images

La célèbre joueuse de tennis a passé son enfance sur les courts de l'Académie Nick Bollettieri à Bradenton, en Floride, où son père l'amenait s'entraîner. En 1995, il a également quitté la Russie pour soutenir sa fille dans le sport. Jusqu'à récemment, Sharapova vivait en Russie, mais elle a maintenant acheté une grande propriété à Los Angeles, le long de la côte. Elle dit s'être inspirée des styles japonais et minimaliste et son intérieur comprend de nombreux espaces pour recevoir des invités. Elle a même une chambre avec une piste de bowling !

Irina Shayk, New York

Daniele Venturelli/WireImage/Getty Images Daniele Venturelli/WireImage/Getty Images

Le top model vit dans un appartement du prestigieux quartier de West Village à New York, qu'elle a acheté en 2010. Elle y réside avec sa fille de Bradley Cooper, après leur rupture en 2019. Elle montre périodiquement son appartement sur Instagram : sur deux étages, il dispose d’un immense salon, d’une chambre douillette avec une salle de bain attenante, de la chambre de sa fille et, bien sûr, d’un dressing spacieux.

Irina Shayk a confié que, même aux États-Unis, elle reste fan de borchtch et, par conséquent, aime souvent se rendre dans des restaurants russes de la « Grande pomme ».

Mikhaïl Barychnikov, New York

Neil Rasmus/Patrick McMullan/Getty Images Neil Rasmus/Patrick McMullan/Getty Images

Le Russe le plus célèbre de New York est peut-être l'ex-danseur de ballet Mikhaïl Barychnikov. Il est l'un de ces rares artistes à s'être échappé d'URSS lors d'une tournée à l'étranger. Le charmant artiste et star de Sex and the City vit à New York avec sa femme Lisa Rinehart, également ex-ballerine. Depuis 2017, ils vivent dans un appartement d’une copropriété à Harlem avec trois chambres, un aménagement confortable et de hauts plafonds. Comme il l'a lui-même déclaré à plusieurs reprises, le peuple russe lui manque, mais pas le pays, et il ne prévoit pas d'y retourner.

Anna Kournikova, Miami

Clive Brunskill/Getty Images Clive Brunskill/Getty Images

L'ancienne joueuse de tennis vit à Miami avec le chanteur Enrique Iglesias, leurs trois enfants et leurs deux chiens. Le couple a déménagé dans le quartier de Bay Point en 2013, où de nombreuses stars résident à proximité d’eux, notamment le père d’Enrique, Julio Iglesias. Selon les médias, ils ont fait construire eux-mêmes leur maison. En plus de celle-ci, leur propriété comprend un court de tennis en plein air, une piscine, ainsi qu’une marina pour un yacht destiné aux sorties en mer.

Legion Media Legion Media

Ilia Kabakov, New York

Legion Media Legion Media

L'artiste russe contemporain le plus cher (son œuvre Beetle de 1982 a été vendue en 2008 pour 4 millions de dollars à la maison de vente aux enchères Phillips) vit depuis 1988 dans la région de Long Island avec sa femme et co-auteur Emilia, où ils possèdent un atelier. Deux autres hangars se trouvent sur leur propriété : l'un est utilisé comme entrepôt, tandis que l'autre est la réplique d'un hall d'exposition. Les Kabakov s'en servent pour vérifier comment leurs œuvres d'art se présenteraient à l'intérieur d'un musée.

Musée d'art contemporain "Garage" Musée d'art contemporain "Garage"

Au fil des ans, les artistes ont reçu de nombreuses subventions et ont organisé des expositions dans le monde entier, y compris en Russie. Leurs installations et peintures se trouvent au Musée d'art moderne de New York, au Musée Russe de Saint-Pétersbourg et à la Galerie Tretiakov de Moscou.

Evgeni Malkin, Pennsylvanie

Bruce Bennett/Getty Images Bruce Bennett/Getty Images

Le joueur de hockey sur glace Evgeni Malkin joue depuis 15 ans pour les Penguins de Pittsburgh et vit dans cette même ville avec sa femme et son fils. Il a la double nationalité russe et américaine.

La maison de Malkin est faite de briques rouges et est située aux abords d'une forêt. En plus de la villa, le domaine dispose d'un vaste espace vert équipé pour des entrainements physiques en extérieur, des promenades et des barbecues.

