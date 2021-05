Saint-Pétersbourg accueillera le deuxième gratte-ciel le plus haut du monde (Vidéo)

Russia Beyond

Le Lakhta Center avec ses 462 mètres ternira, certes, devant son confrère : le 25 mai, le géant gazier russe Gazprom, qui s’apprête à emménager dans les locaux de cette tour, a annoncé son projet d’en ériger une nouvelle à Saint-Pétersbourg.

Désignée comme le Lakhta Center 2, la construction qui a rappelé à certain une corne de licorne, fera 703 mètres de haut, ce qui fera d’elle le gratte-ciel le plus élevé au monde après le Burj Khalifa, à Dubaï, avec ses 828 mètres. Cependant, il décrochera la palme pour son aire d’observation la plus haute de la planète – elle culminera à 530 mètres du sol.

Cité par le média Fontanka, le directeur général de la compagnie, Alexeï Miller, a affirmé que la hauteur de 703 mètres était « très très symbolique. C’est un hommage à l’histoire, l’année de la fondation de cette grande ville [1703] dotée d’une culture et d’une histoire des plus riches, d’un caractère qui lui est propre ».

