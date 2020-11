Les citadins russes sont-ils satisfaits de leur environnement urbain?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le taux des citoyens satisfaits de la qualité de l’espace urbain va croissant en Russie. Si en 2017, 44% des habitants des villes de plus d’un million d’âmes notaient des changements positifs au niveau de leur cité, cette année, ils sont déjà 70%, témoignent les données d’un sondage réalisé conjointement par Dom.RF et le centre VTsIOM. 52% des personnes interrogées ont en outre constaté des améliorations au niveau de leur quartier.

D’après cette même étude, 51% des participants se sont dit se sentir à l’aise en ville, contre 28% en 2017.

Le plus haut taux de satisfaction concerne l’infrastructure sociale – 64% sont favorables à l’organisation des transports en commun et 63% vis-à-vis de l’aménagement des espaces verts. Le ressenti s’avère plus mitigé en matière d’aménagement des cours d’immeuble (54%), de nettoyage des espaces publics (50%), ainsi que de sécurité et d’ordre public (50%).

La situation écologique apparait par contre insatisfaisante, puisque seuls 33% des répondants se disent comblés.

Le sondage a été mené auprès de 3 000 personnes âgées de 20-60 ans, vivant dans les grandes villes et financièrement responsables de leur ménage.

Dans cet autre article, découvrez comment Moscou a changé en l’espace de dix ans.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.