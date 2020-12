Ces habitudes russes étranges que les lecteurs de Russia Beyond ont adoptées

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Ceux qui ont des amis étrangers remarquent qu'ils adoptent parfois certaines de leurs habitudes. Comment une amitié ou une relation de travail avec des Russes modifie-t-elle votre comportement ? Nos lecteurs ont partagé sur nos pages des réseaux sociaux les habitudes qu'ils ont prises au contact des Russes. Et certaines sont vraiment surprenantes !

Bienvenue chez moi

Getty Images Getty Images

« J'ai beaucoup voyagé mais je n'ai jamais rencontré de personnes plus hospitalières et plus amicales qu'en Russie », écrit Hoofdrus. Les Russes aiment les invités et apprécient aussi être invités. Et ils ont beaucoup de « traditions de visite ».

Apporter un bouquet de fleurs en cadeau lors d'une visite est probablement la plus importante d'entre elles. Les Russes trouvent impoli de venir les mains vides, il faut apporter au moins une tablette de chocolat ou du thé. Certains lecteurs disent que c’est comme autrefois. « J'ai redécouvert nos propres traditions, comme ouvrir les portes aux femmes, porter leurs sacs, acheter des fleurs etc. », écrit Fred Labarre.

« Nous, Vietnamiens, nous adoptons beaucoup de traditions russes, l'une d'entre elles étant de saluer les visiteurs [sic] avec beaucoup d'hospitalité et de préparer la nourriture en quantité plus que suffisante », écrit Khanh Bui.

Jim Lh Jim Lh

Les personnes qui ont séjourné dans une maison russe ont probablement remarqué que les hôtes préparent généralement une grande table avec différents plats. Selon une autre vieille tradition russe, un invité doit être bien nourri, se reposer et seulement après être « interrogé ». « J'ai aimé la façon dont les gens m’ont ouvert leur maison et servi de la bonne nourriture. J'essaie de montrer cette hospitalité et de faire les mêmes plats. C’est de si bons souvenirs… », dit Ronald Lawton en montrant des photos de sa table.

Boire du thé sans arrêt

Getty Images Getty Images

Les Russes aiment boire du thé au citron et peuvent le faire plusieurs fois par jour. Et ils mangent généralement quelque chose de sucré lors d’une telle pause. Il s'avère que cette habitude est également devenue très populaire parmi les fans de Russia Beyond. « Nous ne buvons ni de thé ni de café avec des sucreries, et j’ai vu un Russe faire cela pour la première fois de ma vie. J'ai essayé et j'aime ça », dit russianispoetic, ajoutant qu'elle aime particulièrement accompagner son thé de… pizza.

« J’ai pris l’habitude de boire du thé en lisant Dostoïevski. Dans chacun de ses livres que j'ai lus, du thé était servi, et les jeunes comme moi aiment imiter, j'ai bu du thé aussi, j'ai trouvé ça bon et je bois du thé depuis. La plupart de mes compatriotes n'en boivent que lorsqu'ils attrapent un rhume », écrit Mina Zaroghika.

Manger du sarrasin !

Getty Images Getty Images

La gretchka (sarrasin) est un plat russe emblématique, que les gens mangent en bouillie (kacha), mais aussi comme plat d'accompagnement - sucré, salé ou épicé, bouilli et frit. C’est savoureux sous toutes les formes ! « Manger régulièrement du sarrasin et du bortsch, boire du kvas, du mors’, du jus de bouleau et du Baïkal (boisson gazeuse) avec désinvolture et du Takrhoun (autre boisson gazeuse) parfois. Et j'ai oublié, de la kacha pour le petit déjeuner ! », explique Jim Lh en publiant ces photos.

Jim Lh/Getty Images Jim Lh/Getty Images

« Je mange tous les matins de la gretchka, de la kacha. Je bois du kvas, je mange de la seliodka (hareng) et de la moutarde russe, écrit Gheorghe Bucur. Grâce aux magasins russes de Bucarest (dont les propriétaires sont bulgares), nous pouvons savourer la meilleure cuisine russe ».

En ce qui concerne les traditions de boisson, les lecteurs ont rappelé que vous ne devez pas mettre une bouteille vide sur la table, mais qu’il faut la poser par terre. « Mes voisins étaient russes. J'ai appris que quand tu ouvres une bouteille de vodka, tu la finis ! Alors seulement tu rentres chez toi ! »,rappelle Michell Thompson Green.

Se regarder dans le miroir en rentrant à la maison

Getty Images Getty Images

De nombreuses habitudes et traditions russes sont liées à la maison. L'une des plus célèbres consiste à s'asseoir un moment avant de quitter sa maison – un rituel censé porter chance pendant le voyage. Un autre consiste à vous regarder dans le miroir si vous rentrez soudainement chez vous (par exemple, après avoir oublié quelque chose) : les Russes pensent que si vous ne le faites pas, vous ne serez pas de retour le soir. « Si [vous] oubliez quelque chose et que vous devez rentrer chez vous pour le récupérer, regardez dans le miroir et tirez la langue avant de quitter la maison pour la deuxième fois», écrit Carol Kovacs.

Une autre tradition interdit de siffler à l'intérieur de la maison, soi-disant afin de ne pas perdre votre argent.

« Ne pas siffler à l'intérieur de la maison. Ça, c’est simple pour moi... Je n’y arrive pas physiquement », écrit Steven Luk.

Nourrir l'esprit de la maison

Getty Images Getty Images

Les anciens Slaves croyaient que les esprits vivaient partout, de la forêt aux bains publics (« bania »). Logiquement, ils avaient tous besoin d'être félicités et nourris. Certains Russes le font encore, mais c'est devenu une habitude plutôt qu'une croyance profonde. Cependant, pour de nombreux étrangers, il semble étrange de parler à l’esprit de la maison appelé « domovoï ». « Ma petite amie est russe, donc elle est assez superstitieuse et je connais bien les traditions. Ma chose préférée consiste à laisser de la nourriture pour le domovoï, surtout si j’ai égaré quelque chose dans la maison et que je ne le retrouve pas, écrit coffeehousemassacre. Ma copine a perdu ses écouteurs un jour et nous avons laissé des friandises ce soir-là. Le lendemain je suis allé dans ma voiture, et là sur le siège se trouvaient ses écouteurs. Nous nous sommes tous les deux regardés et j'ai dit : "Je sais que j'ai regardé partout dans ma voiture et qu’ils n’y étaient pas." Elle a juste souri et a dit : "Merci domovoï de me les avoir rendus" ».

Créer une ambiance de Noël à la russe

Eldar Ryazanov/Mosfilm, 1975 Eldar Ryazanov/Mosfilm, 1975

En décembre et en janvier, les Russes aiment regarder de vieilles comédies soviétiques et écouter des contes de fées touchants. « Je regarde le film Ironie du sort le 31 décembre depuis trois ans », écrit Devadatta Womble.

« Ma tradition préférée absolue pour célébrer le Nouvel an, c’est de regarder Ironiedu sort ! », renchérit coffeehousemassacre.

« Je [vais regarder] le ballet Casse-Noisette ; c'est une tradition de Noël. Sur YouTube cette année. Je regarde le Ballet d'État russe et c'est spectaculaire », écrivent nos lecteurs sur Twitter.

Pourquoi ne pas vous joindre à cette merveilleuse tradition de Noël ?

Découvrez dans cet autre article dix choses les plus russes… selon les Russes.

