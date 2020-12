En images: Moscou inaugure 1.500 patinoires de plein air pour la saison, mais sous restrictions

Les Moscovites se mettent dans l'ambiance du Nouvel An ! Il suffit de jeter un coup d'œil à toutes les patinoires lumineuses et joyeuses qui ont déjà ouvert dans la capitale !

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Cette année, les patinoires ont ouvert à Moscou plus tard que d'habitude et avec quelques restrictions, en raison de la pandémie. Cependant, les citoyens et les invités de la ville ne seront pas laissés sans leur divertissement hivernal préféré.

Patinoire à VDNKh Kirill Zybkov/Agence Moskva Kirill Zybkov/Agence Moskva

Au cours de la saison 2020-2021, environ 1 500 patinoires seront en service, y compris les célèbres patinoires des parcs Gorki et VDNKh, ainsi que de plus petites dans des cours d’immeubles plus éloignées du centre-ville. Elles ont toutes une décoration et un design différents.

La patineuse artistique Tatiana Volosozhar durant l'inauguration de la patinoire sur la place Rouge Viatcheslav Prokofiev/TASS Viatcheslav Prokofiev/TASS

La plus grande patinoire artificielle de Moscou (et d’Europe), celle de VDNKh, est décorée cette année sur le thème de l’Antarctique en l'honneur du bicentenaire de la découverte du continent. Les pingouins sont partout !

Patinoire à VDNKh Kirill Zybkov/Agence Moskva Kirill Zybkov/Agence Moskva

La patinoire du parc Gorki, baptisée « Navigateur », réimagine quant à elle cinq « merveilles » de la Russie : le phare de Mourmansk, le mont Elbrous, le pont de la Corne d’or à Vladivostok, le stade olympique Ficht de Sotchi et le château du Nid d'hirondelle en Crimée. Et bien sûr, l’on y trouve de nombreux kiosques de nourriture pour se réchauffer après !

Patinoire au parc Gorki Sergueï Karpoukhine/TASS Sergueï Karpoukhine/TASS

La patinoire située devant les galeries du GOuM, sur la place Rouge, divertira les visiteurs avec les chansons de célèbres films et dessins animés soviétiques.

Patinoire sur la place Rouge Alexeï Maïchev/Sputnik Alexeï Maïchev/Sputnik

L'achat de billets pour les patinoires n'est possible qu'en ligne, les caisses ordinaires ne seront pas en service cette saison.

Patinoire sur la place Rouge Alexeï Maïchev/Sputnik Alexeï Maïchev/Sputnik

Les personnes qui visitent les patinoires gratuites devront obtenir un code QR en ligne. S'il y a trop de monde sur la glace, l'administration fermera temporairement l'entrée.

Patinoire à VDNKh Kirill Kalinnikov/Sputnik Kirill Kalinnikov/Sputnik

Les patinoires de Moscou sont ouvertes de 10h à 22h en semaine et jusqu'à 23h le week-end.

Patinoire à VDNKh Kirill Zybkov/Agence Moskva Kirill Zybkov/Agence Moskva

Tous les équipements seront désinfectés. À l'intérieur des vestiaires, les invités devront porter masque et gants. Les personnes ayant une température élevée ne seront pas admises sur la patinoire. Les masques ne sont pas nécessaires pour y patiner.

Patinoire au parc Gorki Sergueï Karpoukhine/TASS Sergueï Karpoukhine/TASS

La plus grande patinoire de Russie reste toutefois le lac Baïkal, gelé en hiver. Découvrez en vidéo les joies de la glisse à sa surface en suivant ce lien.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.