Plus de 17.000 contaminations: la Russie enregistre son plus haut bilan journalier

Au cours de ces dernières 24h, 17 340 cas de contamination à la Covid-19 ont été dépistés dans les 85 régions du pays, ce qui représente le maximum journalier depuis le début de la pandémie. La veille, ce nombre s’élevait à 15 971.

C’est la capitale fédérale qui arrive en tête avec 5 478 nouveaux cas, puis la capitale du Nord (710), la région de Moscou (366), puis celles de Novgorod (366) et de Rostov (299).

Ainsi, le nombre total des personnes infectées dans le pays est de 1 480 646, selon les données officielles. En 24h, 11 263 patients ont guéri et le bilan des décès s’est alourdi de 283 cas, ce qui porte le nombre total des victimes à 25 525.

Le 21 octobre, Vladimir Poutine a répété que les autorités ne prévoyaient pas d’introduire de mesures drastiques à l’échelle nationale. À Moscou, le sujet de la Fédération le plus touché, les autorités municipales prônent le télétravail pour au moins 30% du personnel des entreprises et ont rendu obligatoire le port du masque et des gants dans les transports. En outre, l’accès aux bars et discothèques se fait via un code QR ou l’envoi d’un SMS dans le but de prévenir la propagation de la maladie si un des clients est testé positif. Une mesure similaire pourrait s’étendre aux restaurants. À Saint-Pétersbourg, le travail des restaurants et cafés a été suspendu la nuit.

