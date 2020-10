Pandémie: à Moscou, des codes QR et des SMS pour accéder aux bars et boîtes de nuit

Russia Beyond

Une nouvelle limitation entre en vigueur à Moscou dans le souci de freiner la propagation du coronavirus : à compter du 19 octobre, les bars et boîtes de la capitale ne seront accessibles qu’à ceux ayant enregistré leur numéro de téléphone à l’aide d’un code QR ou d’un SMS.

Le maire de la ville, Sergueï Sobianine, explique sur son site officiel que la hausse des contaminations justifierait la fermeture de ces établissements.

« Cependant, nous ne voulions pas adopter cette mesure. Au bout du compte, cette industrie fait partie elle aussi de l’économie de la ville », note le maire, ajoutant qu’après consultation des représentants du secteur, il a été décidé de lancer cette « expérimentation ».

Ainsi, à partir du Jour-J, l’accès des employés et des clients des établissements en question restant ouverts de minuit à 6h00 ne sera possible que via l’enregistrement.

L’objectif ? Prévenir tous les visiteurs de ces lieux en cas de contamination de l’un d’entre eux, et ce, pour qu’ils prennent des mesures et passent le test de dépistage.

