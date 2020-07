En images: un milliardaire russe met à l’eau son yacht-brise-glace

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En juillet 2018, le milliardaire russe Oleg Tinkov, propriétaire de la banque en ligne Tinkoff, a évoqué lors d’une interview au magazine Forbes son projet de construire un yacht-brise-glace.

« Je veux construire un brise-glace pour aller au pôle Nord, en Antarctique, en Arctique, pour passer la route maritime du Nord – au Kamtchatka, en Tchoukotka, aux Kouriles », a-t-il alors déclaré.

En mars 2020, l'homme d'affaires a annoncé qu'il était atteint de leucémie, et en juin dernier, il a dévoilé qu'il avait également contracté le coronavirus. Malgré la maladie, la construction du navire a été achevée : il a pour cela fallu 2 ans et plus de 2,4 milliards de dollars, selon la publication industrielle Yacht Harbour, citant Forbes.

Le 3 juillet enfin, Yacht Harbour a rapporté que le yacht « La Datcha » d'Oleg Tinkov avait été mis à l’eau dans la ville portuaire de Flessingue, aux Pays-Bas. Le navire a été construit par la compagnie Damen Yachting.

Le brise-glace est capable de traverser 30 à 40 cm de glace et peut rester en pleine mer jusqu'à 40 jours.

À son bord se trouvent deux jacuzzis, un sauna, un bania à vapeur, un cabinet de massage et une salle de musculation. Pour les amateurs de repos actif, le yacht dispose également de deux hélicoptères, de motoneiges et d'un sous-marin.

Le yacht peut accueillir 25 membres d'équipage et 12 passagers. L’on y dénombre 6 cabines pour les invités, dont deux suites équipées d'une salle de bain privée et d'un dressing.

Le site web de « La Datcha » indique que le brise-glace peut être réservé pour 740 000 euros par semaine et qu'un acompte supplémentaire de 30% est exigé. L'homme d'affaires lui-même prévoit d’y passer jusqu'à 20 semaines par an.

« Le monde est si grand et notre vie si courte que nous devons explorer autant que possible », commente à ce sujet Tinkov.

