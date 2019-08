Black Pearl: un imposant voilier des plus innovants fait son entrée à Saint-Pétersbourg

Giovanni Romero - TheYachtPhoto./Global Look Press

Après avoir côtoyé les quais de Portland (Royaume-Uni), Gdansk (Pologne) et Riga (Lettonie), le Black Pearl a fait son apparition hier dans les eaux saint-pétersbourgeoises, informe le site Fontanka.ru. Rassurez-vous, il ne s’agit toutefois pas du navire du célèbre pirate Jack Sparrow, mais de celui d’un milliardaire russe.

Selon Forbes, la « Perle Noire » s’impose en réalité comme l’un des yachts les plus longs (106 mètres) et les plus onéreux (estimé à 220 millions de dollars) des grandes fortunes de Russie. Elle a par ailleurs été élue meilleur voilier de l’année 2019 lors des World Superyacht Awards.

Giovanni Romero - TheYachtPhoto./Global Look Press Giovanni Romero - TheYachtPhoto./Global Look Press

Mis à l’eau en 2016 par l’entreprise de construction navale néerlandaise Oceanco, son principal trait distinctif est toutefois sa capacité à parcourir les océans sans avoir recours à du carburant, puisque propulsé tant par les vents que par l’énergie solaire.

Giovanni Romero - TheYachtPhoto./Global Look Press Giovanni Romero - TheYachtPhoto./Global Look Press

Oleg Burlakov, son propriétaire, cofondateur et ancien actionnaire de la compagnie pétrolière sibérienne Burneftegaz, se passionne depuis l’enfance pour les maquettes de bateaux. Or, après avoir appris l’apparition des premiers panneaux solaires souples, il a en effet eu l’ingénieuse idée de s’en servir comme voiles, donnant ainsi naissance à cet innovant géant des mers.

Giovanni Romero - TheYachtPhoto./Global Look Press Giovanni Romero - TheYachtPhoto./Global Look Press

Dans cet autre article, nous vous présentons les plus célèbres voiliers arborant fièrement le pavillon russe.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.