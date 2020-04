Où vivent la plupart des milliardaires russes?

Non, ils ne jettent pas exclusivement leur dévolu sur Moscou et Londres: découvrez où résident les hommes les plus riches de Russie.

Comme vous pouvez le deviner, être extrêmement riche vous donne une certaine liberté d'acheter une propriété partout dans le monde et de voyager d'un endroit à un autre en toute simplicité. Pourtant, pour faire des affaires avec succès et que votre famille vive sa vie, il faut avoir un lieu de résidence plus ou moins permanent, n’est-ce pas?

Grâce à Forbes Russie, cette information est désormais révélée.

Pour leur classement annuel des 200 hommes d'affaires les plus riches de Russie, les journalistes ont collecté des données sur leur lieu de résidence permanente et nous pouvons maintenant voir où la majorité d'entre eux préfèrent poser leurs valises.

Selon les résultats de l’étude, plus de la moitié d'entre eux (120 pour être exact) résident à Moscou, y compris les sept hommes les plus riches de Russie - le principal bénéficiaire de Nornickel, Vladimir Potanine (1er), le propriétaire de NLMK Vladimir Lissine (2e) , le principal propriétaire de Novatek et Sibur, Leonid Mikhelson (3e), le copropriétaire de Severstal, Alexeï Mordachev et sa famille (4e), le PDG de Lukoil, Vaguit Alekperov (5e), le copropriétaire de Novatek et Sibur, Guennadi Timtchenko (6e) et le fondateur de USM Holdings, Alicher Ousmanov (7e).

Le deuxième endroit le plus populaire est Londres (pas de surprise), avec 11 résidents russes : le copropriétaire d’Alfa Group, Mikhaïl Fridman (8e, également classé résident de Londres le plus riche en 2019) et son partenaire commercial, Alexeï Kouzmitchev (18e), les fondateurs de la société de jeux Playrix, Dmitri et Igor Boukhman (34 et 35e), le fondateur du service de rencontres en ligne Badoo, Andreï Andreïev (52e), et l'homme le plus riche de Russie par le passé en tant que chef du géant pétrolier Ioukos, Mikhaïl Khodorkovski (maintenant 165e selon Forbes), le fondateur de Tinkoff Bank, Oleg Tinkov (62e), l’ancien propriétaire de la société de développement immobilier Inteko, Elena Batourina (72e), le fondateur de Revolut fintech service, Nikolaï Storonski et le propriétaire SPI Group, producteur de spiritueux, Youri Chefler (63e).

La capitale du Royaume-Uni est ensuite suivie par des villes russes avec Saint-Pétersbourg (huit milliardaires Forbes y vivent), Kazan et Tcheliabinsk (avec quatre oligarques chacun).

Au total, 44 oligarques vivraient en permanence à l'étranger. Par exemple, les États-Unis en comptent dix, dont l'investisseur en capital-risque Youri Milner (27e), le copropriétaire d'IPG Photonics, Valentin Gapontsev (58e) et le fondateur d'ABBYY, David Yang (166e). D'autres ont choisi de vivre à Monaco (5), en Israël (4), en Suisse (4), en Autriche (3) et on trouve des résidents uniques à Dubaï, aux Seychelles, en France, en Australie et à Chypre.

Pourquoi certains d'entre eux choisissent-ils de vivre à l'étranger? Certains, comme Pavel Dourov, fondateur de VK et Telegram (30e sur la liste Forbes), quittent la Russie pour éviter les impôts. « La plupart des gens en Occident ne comprennent pas quel genre de restrictions les impôts créent », a expliqué Dourov en 2017, lorsqu'il a décidé de déménager à Dubaï. « On peut perdre en impôts jusqu'à 50% de ses revenus, ce qui signifie essentiellement que 180 jours par an, vous travaillez pour votre gouvernement. Je pense que je peux trouver une meilleure utilisation de mon argent pour le bien de la société ». Actuellement, il vit dans des appartements de luxe d’un gratte-ciel de Dubaï.

D'autres quittent le pays parce qu'ils ne peuvent pas vivre en Russie (en raison de poursuites judiciaires ou de difficultés avec les autorités, par exemple). Mikhaïl Khodorkovski vit en exil au Royaume-Uni depuis plusieurs années maintenant. Les médias russes affirment qu'il profite de la vie dans un appartement de luxe à St. Edmund’s Terrace près de Regents Park, à Londres, et qu'il possède même un manoir dans le West Sussex.

