L’affrontement de deux ours à la frontière russo-chinoise pris en vidéo

Dans la Région autonome juive, près de la frontière russo-chinoise, deux ours se sont livré un combat sans merci. Dans leur confrontation, ils ont d’ailleurs endommagé un piège photo installé sur les lieux ainsi qu’une clôture. Les images de ce duel ont été rendues publiques sur le compte Instagram du centre Tigre de l’Amour.

L’enregistrement, daté du 11 mai, montre les deux omnivores s’approcher des deux côtés de la clôture en fil barbelé. Ensuite, l’un d’entre eux franchit l’obstacle et s’attaque au second.

Comme l’a expliqué à l’agence RIA Novosti un employé de la branche extrême-orientale du centre, la clôture en question démarque la frontière entre la Russie et l’empire du Milieu. Des tigres étant fréquents dans ces lieux, un piège photo y est donc installé pour surveiller ces grands félins.

« On a eu de la chance que la caméra ait pu enregistrer au moins une partie du combat entre les deux ours. D’après nos hypothèses, l’un des ours est venu de Chine et l’autre du côté de la Russie. On ignore l’issue du combat, la caméra ayant été endommagée aussi bien que la clôture », dit-il, cité par l’agence.

Dans cet autre article, nous vous présentions cinq ours célèbres de Russie.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.