Spectaculaire attaque nocturne d’un ours contre un Russe (vidéo)

Dans la nuit de dimanche à lundi, dans la banlieue de Iaroslavl (250 km au nord-est de Moscou), un homme a été hospitalisé après avoir été attaqué par un ours brun, rapporte la presse russe.

Dans une vidéo de surveillance, l’on peut en effet voir l’animal accourir et se jeter sur l’individu, avant de prendre la fuite. La victime, gravement blessée à la cuisse, a en réalité alors été sauvée par un taxiste garé à proximité qui, grâce à son klaxon et ses phares, a provoqué le départ de l’agresseur, et a donc pu conduire le miraculé aux urgences.

Par la suite, a été annoncée la mort du quadrupède de trois ans et de 80 kg, abattu pour des raisons de sécurité dans la forêt, en bordure de la ville.

Pour sa bravoure, le taxiste a quant à lui été récompensé par sa compagnie, par le biais d’une prime ainsi que d’une exemption de commission pour une durée d’un mois.

À noter qu’au printemps, l’apparition d’animaux sauvages dans les lieux de peuplement est un phénomène habituel, les ours notamment sortant de leur hibernation.

