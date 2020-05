Les Russes et le télétravail, le «je t’aime, moi non plus»

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Si pour 29% des Russes le mode de travail est resté le même depuis la mise en place du confinement, au 30 avril, 16% des employés du pays étaient passés au télétravail, 7% toutefois partiellement, indiquent les résultats d’un sondage réalisé par l’institut VTsIOM et Social Business Group. Avant la pandémie, leur nombre n’était que de 2%.

Le taux de ceux qui ont provisoirement transféré leur bureau chez eux est plus haut parmi les spécialistes diplômés employés et travaillant dans les entreprises étatiques (60%) et dans le secteur privé (51%). Il varie en outre en fonction du type de l’agglomération : si à Moscou et Saint-Pétersbourg il s’élève à 29%, dans les autres villes de plus d’un million d’habitants il est de 21%, tandis que dans les villages il apparait moins important – 10%.

Par ailleurs, si 36% des employés passés à ce mode s’en disent satisfaits, 61% expriment une attitude plutôt négative, montre l’étude.

Parmi les atouts de ce mode de travail sont notamment mentionnés l’économie du temps d’habitude perdu pour le trajet domicile-travail-domicile (31%), un emploi de temps flexible et l’organisation autonome de son temps (26%), l’atmosphère plus confortable (17%) ou plus de loisir (13%).

Dans trois cas sur dix, ceux qui n’apprécient pas le télétravail présentent comme argument le fait que leur travail nécessite normalement un contact direct avec les gens. 15% considèrent que l’atmosphère à la maison ne permet pas de se concentrer. 8% jugent qu’avec le passage au télétravail le volume de travail a augmenté et 7% éprouvent des difficultés liées à la frontière entre travail et vie privée. Parmi les autres arguments en défaveur de cette pratique figurent la lenteur d’Internet et un ordinateur insuffisamment puissant.

81% des personnes interrogées n’ont en outre pas eu à apprendre de nouvelles pratiques pour pouvoir accomplir leur tâche professionnelle en dehors du bureau. Parmi les 19% restants, 47% ont eu à se familiariser avec de nouveaux logiciels, 17% avec Zoom, 14% à travailler sur l’ordinateur et 13% à utiliser les messageries.

L’étude en question a été effectuée le 30 avril 2020 auprès de 1 600 citoyens de Russie de 18 ans et plus.

