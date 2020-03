Combien de Russes travaillent en freelance?

Russia Beyond

Pratiquement un Russe sur dix, 11% pour être plus précis, se qualifie de travailleur en freelance, d’après une récente étude effectuée par le Centre panrusse d'étude de l'opinion publique (VTsIOM). En outre, quelque 25% de la population ont avoué vouloir passer à ce format de travail.

Parmi les motifs mentionnés, ils évoquent l’augmentation des revenus (34%), l’indépendance vis-à-vis de l’employeur et la liberté d’action (24%), la possibilité de bénéficier d’un emploi du temps plus souple (18%) ou encore de plus de loisir (10%).

Toutefois, la perception même de ce mot diverge – pour 15% des sondés, une personne en freelance est un travailleur libre ou se trouvant du travail de manière indépendante, pour 5% un autoentrepreneur et pour autant de personnes un individu travaillant à distance. D’ailleurs, 66% des personnes interrogées n’ont pas pu donner une description à ce terme.

Cette même étude a par ailleurs montré que les Russes estiment qu’au cours de ces trois dernières années le nombre de personnes travaillant en freelance est allé croissant, avis que partagent quelque 48% des sondés, principalement chez deux tranches d’âges : de 18-24 ans et de 25-34 ans.

L’enquête a été menée le 24 février auprès de 1 500 citoyens de Russie de plus de 18 ans.

