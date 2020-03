Coronavirus: le cap des 1.000 infectés franchi en Russie

Russia Beyond

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

À en juger par les données qui viennent d’être divulguées par la cellule de crise, 196 nouveaux cas d’infection ont été enregistrés au cours de ces dernières 24h dans 16 régions de Russie, ce qui porte à 1 036 personnes leur nombre total.

Le virus, qui a déjà touché plus d’un demi-million d’habitants de la Planète bleue, a été dépisté dans 58 des 85 régions de la plus grande contrée du monde. Récemment, ce sont les Républiques de Mordovie et du Daghestan qui se sont jointes à la liste.

Lire aussi : Comment se déroule le confinement des infectés au Covid-19 en Russie?

Moscou, la capitale, reste la ville la plus touchée du pays avec 703 cas confirmés. D’ailleurs, les trois décès liés au Covid-19 enregistrés en Russie y sont survenus.

Depuis que la dangereuse infection a commencé à se propager en Russie, 45 patients en ont guéri.

Face à l’augmentation du nombre des contaminés, la Russie a mis en place des mesures urgentes, dont l’introduction, à partir du 28 mars, d’une semaine chômée et la suspension des vols internationaux. Dans la capitale, les commerces – à l’exception des alimentaires et des pharmacies – les bars et restaurants seront fermés du 28 mars au 5 avril.

Dans cet autre article, nous vous présentons quatorze mesures dévoilées par Poutine afin de faire face à la crise.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.