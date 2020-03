En images: plongée dans l’atmosphère des salons de coiffure soviétiques

Ménage, famille, plans quinquennaux – dans la vie des camarades soviétiques il y avait des choses plus importantes que la coiffure. En URSS, on accordait donc peu d’importance aux cheveux, les cachant généralement sous des foulards ou casquettes et, qui plus est, rares étaient ceux qui avaient les moyens d’aller au salon. L’arrivée de la permanente a donc été salvatrice pour les femmes soviétiques – l’effet était durable et pour le préserver il suffisait de se servir de bigoudis à la maison.

Mais parfois, à l’occasion de grands événements, mariages ou jubilées, les « ouvriers et kolkhoziens » effectuaient une sortie quasi-rituelle au salon de coiffure. Les photographes documentalistes de l’époque n’ont pas manqué d’immortaliser ces moments sur leur pellicule.

Au salon de coiffure, 1956 Valentin Khoukhlaïev/archives de Valentin Khoukhlaïev

Chez le barbier, 1956 Valentin Khoukhlaïev/archives de Valentin Khoukhlaïev

Barbier de Moscou, années 1960 Alexandre Stechanov/MAMM/MDF

Au salon de coiffure, 1965 Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF

Tatiana Konstantinova, maître-coiffeuse « mains en or ». Concours des coiffeurs, 1962 Maïa Okouchko/MAMM/MDF

Dans un salon. Une coiffure pour enfant, 1966 Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF

Au salon de coiffure, 1968 Victor Gorkine/MAMM/MDF

Dans un salon, 1971 Victor Erchov/MAMM/MDF

Dans un salon de Tallinn, années 1970 Alexandre Stechanov/MAMM/MDF

Concours de l’art de coiffure, 1978 Victor Akhlomov/MAMM/MDF

Salon de coiffure, salle pour hommes 1981 Vladimir Sokolaïev/MAMM/MDF

Salle pour femmes, 1981 Vladimir Vorobiov/MAMM/MDF

Salon de coiffure, salle pour femmes, 1981 Vladimir Sokolaïev/MAMM/MDF

Dans cet autre article, nous vous décrivons des recettes russes de shampoings naturels à base d’aliments.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.