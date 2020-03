Moscou: des activités d’intérieur amusantes pour les anglophones

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

1. Résolvez un mystère

Avez-vous déjà essayé de devenir détective ? Ou de participer à une véritable aventure à la recherche d'un trésor ? Si oui, essayez de former une équipe et de participer à l'une des dizaines de « quêtes » disponibles à Moscou. Certaines d'entre elles, par exemple Claustrophobia, sont disponibles en anglais. Vous avez environ 60 minutes pour vous échapper de la pièce en suivant le scénario et en testant votre esprit, votre attention et votre agilité.

Coût : de 1 100 roubles (15,5 euros) à 8 000 roubles (113 euros) par équipe

2. Boostez votre cerveau

Des boissons ou des jeux, quoi de mieux ? Il y a des bars où vous pouvez faire les deux. Les quiz intellectuels sont devenus très populaires en Russie ces derniers temps. Certaines sociétés comme « Iknow pub quiz » proposent des jeux en anglais avec un animateur natif - un moyen idéal pour renforcer votre logique et votre culture générale tout en s’amusant.

Coût : 500 roubles (7 euros) par équipe

3. Sauvez le pays de la mafia

Mafia est un autre jeu pour renforcer votre logique, votre sens de l'intuition et votre ruse. Vous pouvez jouer avec des amis, mais il y a aussi des clubs comme « Mafia Drive » où vous pouvez jouer en anglais avec de parfaits inconnus !

Dans la version classique de « Mafia », il y a plusieurs personnages : les civils, les membres de la mafia, le commissaire et le médecin. La mafia joue contre les civils, qui doivent identifier les criminels. Mais c’est plus facile à dire qu’à faire, car tous les rôles sont gardés secrets, le jeu devant également être joué les yeux fermés à des moments particuliers.

Coût : à partir de 500 roubles (7 euros) par personne

4. Faites-vous de nouveaux amis

Vous cherchez de nouveaux amis anglophones? Il y a beaucoup de fêtes et de rencontres internationales organisées par Moscow International Events (MIE). Cette communauté organise des sorties informelles pour les anglophones et les étrangers dans les clubs et bars populaires de Moscou - certainement la meilleure option pour ceux qui aiment le clubbing ! Mais attention - lisez la description de la fête avant de vous y rendre.

Coût : gratuit en donnant le mot de passe « international »

5. Visitez les événements du Centre américain de Moscou

L'American Center de Moscou est le plus ancien espace culturel américain en Russie, ouvert depuis 1993. On peut participer à leurs programmes éducatifs ou à différents camps d'été, écouter une conférence d'affaires, visiter des expositions intéressantes, ou encore assister à une soirée cinéma ou à un concert.

Il y a des divertissements pour tous les goûts et, en plus, vous pouvez rejoindre le club anglophone, où vous pourrez trouver des amis. Enfin et surtout, toutes les activités sont GRATUITES !

6. Regardez un film en langue originale

Sergei Fadeichev/TASS Sergei Fadeichev/TASS

Suivez une bonne vieille tradition et allez au cinéma. Voici votre liste de salles de cinéma montrant des films en VO avec des sous-titres.

7. Rendez-vous au théâtre

Damir Yusupov/Bolchoï Damir Yusupov/Bolchoï

Vous ne pouvez pas aller en Russie sans aller au théâtre. Et ne laissez pas les barrières linguistiques vous arrêter - il existe de nombreux théâtres proposant des sous-titres pour les étrangers. Le théâtre est l'une des formes de divertissement les plus populaires parmi les Russes, et en particulier les Moscovites : vous trouverez dans la capitale un grand nombre de scènes. N’hésitez donc pas à en faire l'expérience (mais n'oubliez pas d'acheter les billets à l'avance - un, parfois deux mois avant la date de la représentation).

