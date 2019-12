Que faire à Moscou pendant les fêtes de fin d’année?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Marchés de Noël

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

de début décembre à février

Le centre de Moscou se transforme pendant la période des fêtes en un monde de conte de fées avec des illuminations et décorations merveilleuses. Les places Rouge, du Manège, de la Révolution, Pouchkine se transforment en marchés de Noël, où l'on peut manger des crêpes, participer à des animations folkloriques (la ronde khorovod par exemple), découvrir l'artisanat ancien et acheter des souvenirs russes traditionnels (lire ici lesquels chercher !)

Les emplacements et événements des marchés peuvent être trouvés ici.

Petit chaperon rouge et Casse-Noisette : ballets dans la salle de concert du parc Zariadié

Moskva Agency Moskva Agency

Qu'est-ce qu’un Noël sans Casse-Noisette ? Visiter la Russie sans aller voir son ballet le plus célèbre est vrai un crime (sans châtiment) ! Nous vous conseillons de visiter le nouveau parc Zariadié près des murs du Kremlin et sa belle salle de concert flambant neuve qui accueillera des ballets du Nouvel an :

29-30 décembre 2019 - Première mondiale du ballet de Kirill Richter Le Petit chaperon rouge, mettant en vedette la star de ballet russe Sergueï Polounine.

1-8 janvier 2020 - Ballet et opéra Casse-Noisette qui reprend la musique classique de Piotr Tchaïkovski et en offre une version moderne. Le créateur de mode et artiste Andreï Bartenev a participé à la préparation du spectacle.

Les billets sont en vente à la billetterie de la salle Zariadié.

>>> Que faire à Saint-Pétersbourg pendant les fêtes de fin d’année?

Visitez un musée gratuitement

Alexander Grishin/Global Look Press Alexander Grishin/Global Look Press

2-8 janvier 2020

84 musées de Moscou ouvriront leurs portes pour des visites gratuites (n'oubliez pas qu'ils ne sont jamais ouverts le lundi et les jours fériés, comme le Noël orthodoxe le 7 janvier, alors assurez-vous de vérifier le calendrier à l'avance !).

C’est l’occasion rêvée de visiter les principaux musées de la capitale : des résidences nobles de Kolomeskoïé, Tsaritsyno et Kouskovo aux appartements-musées où vivaient autrefois des personnalités russes célèbres (Pouchkine et Boulgakov parmi d’autres) en passant par le Musée de l'espace au parc des expositions VDNKh. Ne manquez pas non plus le Musée d'art multimédia et sa rétrospective de Lucio Fontana, ainsi que le Musée d'art moderne de Moscou, qui célébrera son 20e anniversaire avec une brillante exposition thématique, mettant en vedette les meilleurs artistes contemporains.

Voici la liste complète des musées (en russe)

Expérience artistique au Musée d’art contemporain Garage

Service de presse Service de presse

du 2 au 12 janvier 2020

Cette expérience inhabituelle, présentée par l'une des plus grandes institutions artistiques du pays, invite les visiteurs à participer à une recherche mystique sur les odeurs et les parfums. Il y aura même un atelier consacré à l'alchimie des saveurs.

Vous apprendrez tout sur l'air éthérique et découvrirez ce qu'est l'art olfactif basé sur l'odorat humain.

Vous pouvez en savoir plus sur leur site Web.

Spectacles sur glace

Au-delà du ballet et du théâtre traditionnels, Moscou accueille deux grands spectacles présentés par les principaux patineurs russes :

27 décembre 2019-2 janvier 2020 - Cendrillon (Zolouchka)

C'est le spectacle du champion olympique et patineur artistique russe le plus apprécié Evgeni Plushenko. Soit dit en passant, cette année, on pourra également voir son fils sur des patins ! Tel père, tel fils !

Achetez les billets sur le site Web du Palais des glaces VTB.

15 décembre 2019 - 7 janvier 2020 - La Belle au bois dormant

Tatiana Navka, une autre star du patinage russe, présente son nouveau spectacle La Belle au bois dormant. Le mystère des deux royaumes, qui promet d'être une sensation et met également en vedette Alina Zagitova, prodige russe de 17 ans.

Le spectacle aura lieu à la Megasport Arena ; cliquez ici pour les billets.

Concert des Hatters

31 décembre

Si vous n'avez toujours pas décidé où passer votre réveillon du Nouvel an, alors peut-être qu’un concert de l'un des nouveaux groupes les plus populaires de Russie pourrait être une option ! The Hatters décrit sa musique comme « un alco-hardcore de rue folklorique gitano-russe sur des instruments soul ». En réalité, c'est une extravagante musique mêlant balalaïka, garmochka (accordéon russe) et énergie incroyablement cool !

Jetez un œil par vous-même !

Les billets pour le spectacle sont toujours disponibles ici.

Exposition Vassili Polenov à la galerie Tretiakov

Moskva Agency Moskva Agency

jusqu'au 16 février 2020

L’exposition des plus grandes peintures de l'éminent artiste russe Vassili Polenov provenant de musées de tout le pays est jusqu'à présent un succès. Considéré comme l'un des meilleurs paysagistes, Polenov a créé une série de peintures sur la vie du Christ, ainsi que plusieurs œuvres monumentales que même le tsar russe a achetées !

Mieux vaut acheter des billets à l'avance ici.

Exposition « Pierre le Grand. Collectionneur, savant, artiste » aux musées du Kremlin de Moscou

Moskva Agency Moskva Agency

jusqu'au 8 mars 2020

Saviez-vous que Pierre le Grand a été le premier tsar russe à commencer à collectionner des œuvres d'art ainsi que des objets précieux, intéressants voire étranges, non seulement pour son propre plaisir, mais aussi pour la gloire de son pays. Certains des artefacts les plus étonnants de sa collection sont actuellement exposés dans les musées du Kremlin de Moscou - une raison parfaite pour visiter cet endroit unique !

Cliquez ici pour plus de détails.

Vous êtes prêt à profiter de vos vacances d'hiver en Russie ? Voici les différentes astuces qui vous aideront à éviter les écueils dans lesquels les touristes peuvent facilement tomber.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.