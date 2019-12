Que faire à Saint-Pétersbourg pendant les fêtes de fin d’année?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Casse-Noisette au théâtre Mariinski

22 décembre 2019-11 janvier 2020

Une visite en Russie sans voir un ballet russe ? Impossible… Et à quoi ressemblerait Noël sans Casse-Noisette ? Ressentez l'esprit magique du plus emblématique des ballets de Noël avec cette production classique et délectez-vous de la merveilleuse musique de Piotr Tchaïkovski. Si vous n’avez pas la chance d’obtenir des billets pour cette représentation, alors assistez à n’importe quel autre spectacle du Mariinski - ne serait-ce que pour entrer dans ses magnifiques bâtiments historiques ou dans les nouveaux locaux non moins splendides !

Vous pouvez consulter le calendrier et acheter des billets sur le site Web du théâtre.

Marché de Noël et patinoire sur l'île de la Nouvelle-Hollande

jusqu'au 8 janvier 2020

L'île de la Nouvelle-Hollande est l'un des endroits les plus fascinants et insolites pour ressentir l'esprit de Noël (même après le Noël catholique, car les vacances en Russie durent jusqu'au 8 janvier, le 7 janvier étant le Noël orthodoxe russe !). Ancienne zone de réparation de navires militaires cour, l’île a ensuite été abandonnée jusqu'à ce que l'oligarque Roman Abramovitch investisse dans l'ouverture d’un espace public, qui est maintenant devenu l'un des plus hype de la ville.

On y trouve un marché, des concerts de musique, des installations artistiques et une superbe patinoire ! Au fait, la Nouvelle-Hollande vous donne également la chance de regarder Casse-Noisette ! La performance du théâtre Bolchoï de Moscou y sera diffusée le 31 décembre !

Cliquez ici pour plus de détails.

Exposition de porcelaine à l'Ermitage

Service de presse Service de presse

25 décembre 2019 - 4 avril 2020

Pour célébrer le 275e anniversaire de la Manufacture impériale de porcelaine, le principal musée de Saint-Pétersbourg a préparé une rétrospective sur la série de porcelaine « Cadeaux de Noël » (du XVIIIe au XXIe siècle). Vous pouvez suivre l'imagerie changeante de cette porcelaine, qui reflète les goûts de l'époque tsariste, puis de la révolution et de l'art de la propagande soviétique.

Soit dit en passant, un souvenir de la Manufacture impériale de porcelaine pourrait être un excellent cadeau à rapporter de Russie !

Mieux vaut acheter les billets à l'avance en ligne ou être prêt pour de longues files d'attente à l'entrée du musée !

Marché de Noël sur la rue Manejnaïa

Alexey Danichev/Sputnik Alexey Danichev/Sputnik

jusqu'à la mi-janvier 2020

Le principal marché de Noël et du Nouvel An de la ville, décoré et conçu par de jeunes artistes locaux, est désormais ouvert non loin de la célèbre perspective Nevski. Il y a un parc d'attractions pour les enfants, ainsi que des bonbons et des friandises de Noël, des boissons et de la nourriture.

« Marché aux puces intelligent » au port Sevkabel

28 et 29 décembre 2019

Le nouvel espace ultramoderne de la ville, situé dans l’ancien port maritime, propose un marché avec des robes vintage, de la porcelaine et de la céramique, des éléments d'intérieur, ainsi que des vêtements de créateurs modernes et des vases élégants. « Nous combinons un peu tout : l’asile de fous, le salon de l'ancienne baronne, la galerie d'art contemporain, les coulisses du théâtre et le studio d'art », expliquent les organisateurs.

Inscrivez-vous sur Facebook à l'avance.

Exposition « Saint-Pétersbourg dans la photographie du XIXe siècle »

Rosphoto Rosphoto

jusqu'au 26 janvier 2020

Après avoir parcouru la ville en admirant toutes ses décorations magnifiques et ses cafés et bars modernes, jetez un œil à l'apparence qu’avait cette ville impériale il y a plus d'un siècle - puis comparez vos impressions !

Observez quelques photos que nous avons publiées sur notre site Web et consultez le site internet de la salle d'exposition Rosphoto pour plus de détails et contacts.

Exposition Ilia Repine au Musée russe

Musée Russe Musée Russe

jusqu'au 8 mars 2020

Pour célébrer le 175e anniversaire de la naissance du grand peintre russe, le musée a préparé une immense rétrospective montrant ses œuvres les plus mémorables, y compris Les Bateliers de la Volga, Session protocolaire du Conseil d'État, Les Cosaques zaporogues écrivant une lettre au sultan et bien d'autres, ainsi qu'une galerie de ses portraits de génies (notez le nombre de fois où Repine a peint Léon Tolstoï !).

Pour les billets et les détails, visitez en.rusmuseum.ru et lisez notre article sur les dix œuvres incontournables de Repine !

