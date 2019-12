Un cinéma éphémère de glace sera prochainement érigé en Iakoutie

Russia Beyond désormais sur Telegram! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

À l’occasion du Festival international du court métrage Meters, sera construit à Iakoutsk, en Sibérie, un cinéma de glace, rapporte le journal Rossiskaya Gazeta.

Pour cet événement, prévu en février 2020 dans la capitale de Iakoutie, région habitée la plus froide du globe, sera en effet construit un complexe éphémère de 300 places, au sein duquel devraient être battus plusieurs records, notamment ceux du plus grand nombre de spectateurs dans un cinéma par une température inférieure à -35° et de la projection de film la plus froide de l’histoire.

En effet, si, bien entendu, ces exploits dépendront des conditions climatiques, en moyenne, cette ville érigée sur le permafrost enregistre en cette période des températures situées entre -40 et -50 degrés.

Pour éviter toutefois que le public ne succombe au froid, seront distribués couvertures thermiques et thé, tandis que des bus chauffés seront affrétés pour l’occasion. Des services de secours stationneront également à proximité.

À noter qu’au cours du festival seront présentées des œuvres venues de Russie, de Biélorussie, d’Ukraine, de Croatie, mais aussi de France.

Dans cet autre article, admirez justement de sublimes sculptures sur glace réalisées en Iakoutie.

