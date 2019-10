Cinq rivaux mythiques pour Khabib, le meilleur combattant de Russie

En septembre 2019, le combattant du MMA russe Khabib Nurmagomedov a remporté le statut de champion de l'UFC en battant Dustin Poirier. C’était la 28e victoire consécutive de Khabib avec zéro défaite. Il n’est donc pas étonnant que Khabib soit également devenu la personne la plus populaire sur l’Instagram russe, battant (mais pas littéralement) les plus grandes célébrités, stars du cinéma et chanteurs du pays.

Khabib n'a besoin que de deux autres victoires pour atteindre un score sans précédent de 30 victoires et zéro défaites – un objectif après lequel, s’il est atteint, le combattant a dit qu’il prendrait sa retraite. Selon certaines informations, il considère le combattant américain Tony Fergusson comme son prochain rival, affirmant que Tony « le mérite », tout en suggérant qu'il pourrait également rencontrer Georges St-Pierre dans l'octogone. Il semblerait que Khabib n’ait pas beaucoup d’options en raison de sa nette suprématie au sein de sa catégorie.

Mais pourquoi ne pas aller plus loin et élargir les candidats potentiels ? Eh bien, nous l’avons fait - et nous sommes allés bien au-delà non seulement de la catégorie de poids de Khabib, mais également des règles de l’UFC et du MMA, du sens commun et de la réalité, et avons identifié cinq combattants potentiels qui pourraient être à la hauteur de Khabib (dans notre imagination). Le seul critère : ce sont des icônes de virilité, physiquement forts et qui se battent beaucoup. Tout comme Khabib.

1. Tyler Durden

ZUMA Press/Global Look Press, David Fincher/20th Century Fox, 1999 ZUMA Press/Global Look Press, David Fincher/20th Century Fox, 1999

Univers : Fight Club de Chuck Palahniuk

La première règle de Fight Club est la suivante : vous ne parlez pas de Fight Club. Contrairement à Conor McGregor et à d’autres vantards nés parmi les combattants, Khabib, qui maintient une image publique relativement discrète, semble vraiment pouvoir respecter cette règle. C'est pourquoi Tyler (personne ne sait vraiment à quoi il ressemble, mais d'après le film de 1999, il ressemble un peu à Brad Pitt…) pourrait constituer un formidable adversaire pour le combattant russe.

Si ce combat avait lieu dans un univers parallèle, nous pourrions enfin déterminer qui est le plus fort : un professionnel impétueux comme Khabib ou un amateur fou furieux qui a envie de s'autodétruire, comme est dépeint Tyler. Espérons seulement que, contrairement au narrateur de Fight Club, Khabib n’apprendra pas après le combat qu’il se frappait et s’étranglait lui-même tout ce temps !

2. Wolverine

ZUMA Press/Global Look Press, James Mangold/20th Century Fox, 2013 ZUMA Press/Global Look Press, James Mangold/20th Century Fox, 2013

Univers : Marvel Comics

Il était assez difficile de choisir un adversaire de l'univers Marvel pour Khabib. Homme de fer ? Sans son costume, Tony Stark ne ferait pas le poids face au champion venu du Daghestan. Hulk ? Eh bien, Bruce Banner se transforme en un géant vert quand il se met en colère - et nous ne pouvons que supposer en quoi Khabib pourrait se transformer s’il s’énerve (nous l’avons presque vu après sa victoire contre McGregor !), alors abandonnons donc cette idée !

Nous avons donc choisi Wolverine : un combattant dur, furieux et doté d’une riche expérience. Bien sûr, Logan devrait se battre sans utiliser ses griffes - et Khabib aurait l’interdiction d'inviter ses frères daghestanais à le rejoindre !

3. Hercule

ZUMA Press/Global Look Press, Marie-Lan Nguyen ZUMA Press/Global Look Press, Marie-Lan Nguyen

Univers : mythologie grecque

Les héros imaginaires existaient bien avant le XXe siècle, alors le prochain défi que nous avons concocté pour Khabib serait de faire face à Hercule, fierté de la Grèce antique et du mont Olympe. Tout à fait l'adversaire qui convient au combattant russe ! Hercule, de son côté, serait certainement heureux d’être à nouveau sous les feux de la rampe : il a du style, est terriblement fort et a vaincu tous les monstres de la Grèce antique (d’accord, mais c’était littéralement de la mythologie ancienne !). Etre le fils de Zeus était « cool » à l’époque, mais de nos jours, c’est le nombre de followers sur Instagram qui compte - et il y a probablement plus de gens qui connaissent Khabib qu’Hercule aujourd’hui !

4. Terminator

ZUMA Press/Global Look Press ZUMA Press/Global Look Press

Univers : l'univers de Terminator

Après que Khabib aura battu avec succès Tony Fergusson, Tyler Durden, Wolverine et Hercules (cela se produira probablement d'ici 2021-2022, croisons les doigts !), les machines perverses de Skynet comprendront que c'est Khabib, et non Sarah Connor, qui est le dernier espoir de l'humanité, et elles devront donc envoyer Terminator de l’avenir pour éliminer la menace qui pèse sur leur suprématie. Mais le seul moyen de vaincre Khabib sera un combat loyal, de sorte que le vieux robot devra également entrer dans l'octogone pour l’affronter.

Comme Terminator est, à proprement parler, une machine en acier, il sera certainement difficile pour Khabib de gagner ce combat. Il devra donc probablement s'asseoir avec son père et entraîneur Abdulmanap pour revoir Terminator, à la recherche d'indices sur la façon de battre la machine à tuer. Revoir les six films ? C’est un défi en soi !

5 . Superman

ZUMA Press/Global Look Press, Zack Snyder/Warner Bros., 2013 ZUMA Press/Global Look Press, Zack Snyder/Warner Bros., 2013

Univers : DC Comics

Superman est fondamentalement le combattant ultime, un extraterrestre aux caractéristiques divines capable de vaincre n'importe qui sur Terre. On dirait que nous tenons enfin un digne adversaire pour Khabib. Nous ne savons pas ce qu’il ferait contre Superman (il mettrait probablement une ceinture de kryptonite pour le championnat, mais il serait difficile de l’obtenir, même pour le champion de l’UFC), mais n’en doutez pas : il trouvera une solution. S'il battait Superman, Khabib pourrait définitivement prendre sa retraite, fermer son compte Instagram et se consacrer à la formation des futurs champions de l'univers dans son Daghestan natal !

