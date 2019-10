Quand Khabib mettra-t-il fin à sa carrière sportive?

Champion invaincu de l’UFC dans la catégorie poids légers, avec 28 victoires sur 28 combats, Khabib Nurmagomedov semble au plus haut de sa forme. Toutefois, selon ses dires, cela ne saurait durer éternellement et pour éviter toute défaite, un retrait de l’octogone est inévitable, a-t-il confié au quotidien saoudien Arab News.

« Il me reste à combattre encore quelques années, maximum deux ou trois ans. Me battre toute ma vie, je ne l’envisage pas, c’est très difficile. D’autant plus qu’il faut noter que dans le sport apparaissent régulièrement de nouveaux combattants, jeunes et talentueux. Ils sont surmotivés et ont soif de victoires, c’est pourquoi rester invaincu est tout simplement impossible », a-t-il déclaré lors de cette interview, justifiant son désir de partir avant d’être détrôné. « Ça se passe comme ça dans toutes les disciplines sportives. À un moment vient le jour où vous perdez. Il faut donc comprendre quand s’arrêter. Actuellement j’ai 31 ans. Pour le sport ce n’est pas encore trop, mais à 33 ou 34 ans, je compte y mettre fin ».

En attendant de tirer sa révérence, en juin dernier, l’« Aigle du Daghestan » a renouvelé son contrat avec l’UFC. Parmi les clauses de l’accord figuraient deux futurs combats. Or, si l’un d’entre eux a d’ores et déjà été effectué, Khabib ayant terrassé l’américain Dustin Poirier début septembre à Abou Dabi, reste donc sur son chemin au moins une rencontre, qui ne manquera pas de ravir ses fans. À cet égard, la côte de popularité du Russe étant à son apogée, les rumeurs quant à l’identité de son prochain adversaire, à la date et au lieu de tenue du combat vont bon train, Khabib entretenant lui-même le mystère.

