Saint-Pétersbourg se classe dans le top 5 des meilleures villes du monde pour faire la fête

La cité des tsars préserve sa réputation de lieu festif et animé !

La capitale russe du Nord s’est hissée en quatrième position du classement des meilleures villes du monde pour faire la fête, récemment établi par la compagnie britannique Slotsia et diffusé notamment par le populaire éditeur de guides touristiques Lonely Planet.

Si elle est devancée par Belgrade (Serbie), Playa del Carmen (Mexique) et Singapour, la cité impériale, effectivement connue pour ses bars branchés et son statut de centre culturel de Russie, se place ainsi devant Cabo San Lucas (Mexique), Tokyo (Japon), Séoul (Corée du Sud), Istanbul (Turquie), Bangkok (Thaïlande), ou encore Buenos Aires (Argentine).

« La ville russe est réputée pour la richesse de ses expériences culturelles, qui se transforment en aventures une fois la nuit tombée, avec une ambiance de fête de rue presque constante les week-ends. L'hébergement décent est bon marché ici aussi et il y a environ 195 bars et clubs pour divertir même les fêtards les plus exigeants », peut-on lire dans la publication.

