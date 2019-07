Des vétérinaires russes réussissent l’exploit de soigner un kangourou cloué au sol

Incapable de se mouvoir et refusant de s'alimenter, ce marsupial a été secouru par des spécialistes moscovites.

Des vétérinaires moscovites ont entrepris il y a plusieurs mois de remplacer une articulation saltatoire d’un kangourou, une opération chirurgicale complexe menée avec succès. Depuis, le marsupial a en effet retrouvé ses capacités motrices, rapporte l’agence Moskva, informée par le service de presse du Comité de médecine vétérinaire de Moscou.

« Était constatée une suppuration de sa pate dans la zone de l’articulation saltatoire, d’amples fistules et un élargissement de l’articulation », a indiqué ce dernier, précisant que l'animal, en provenance de Crimée, n’était par conséquent plus en mesure de se déplacer et refusait de se nourrir.

Alors que lui avait été diagnostiquée une ostéomyélite chronique de l’articulation saltatoire droite, une maladie se développant dans les os et les tissus mous les entourant et menant à leur destruction, les spécialistes lui avaient initialement prescrit divers antibiotiques, un traitement qui n’avait cependant pas porté ses fruits, obligeant les vétérinaires à envisager cette délicate opération.

