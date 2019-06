Dix marques russes qui rendront votre maison plus confortable et pratique

Si vous aimez la beauté et la fonctionnalité dans votre intérieur, les matériaux naturels et les couleurs pastel, optez pour cette sélection de designers russes.

Il semble que les Russes en aient assez de l'uniformité des temps entre l'URSS et d’Ikea - le pays connaît un véritable boom des designers locaux, qui produisent littéralement des objets uniques de leurs propres mains. Voici les plus intéressants que nous ayons réussi à trouver (une partie est disponible pour les commandes en ligne).

Vaisselle en céramique project.oforme

Les traits distinctifs de la marque sont des lignes douces et son minimalisme. Le céramiste de Saint-Pétersbourg Alexandre Batyrev accorde une attention particulière à la forme (comme le nom de la marque l'indique) et à la texture. Le fondateur de la marque dit qu'il s'inspire de la géométrie de l'architecture moderne. Sa devise est « Chaque forme est un monde ». Assiettes élégantes, plateaux de service - tout est fait main.

Tasses et bols en céramique Redneck Ware

La marque a été inventée par deux diplômés de l'Académie des arts et de l'industrie Stroganov de Moscou, Rouslan Cherifzianov et Mikhaïl Jagline, il y a seulement cinq ans. Ils confectionnent maintenant de la vaisselle pour de nombreux restaurants branchés de Moscou. Parmi les produits phares de la marque figurent des tasses de différentes tailles : pour expresso, americano ou thé. Et la principale caractéristique est la peinture marbrée rose ou verte.

Vaisselle en bois Holt

Les cuillères en bois peintes dans le style de Khokhloma sont l'un des symboles de la Russie. Elena Litvinenko a décidé de se tourner vers l'ancienne production écologique, mais de la moderniser en termes de formes et de couleurs. Pour la production de ses plats, elle travaille sur du bois massif, et utilise des huiles et cires naturelles. Idéal pour une maison de campagne.

Literie DOM

Le créatrice de la marque, Lada Arzoumanova, dirigeait auparavant le département mode du magazine sur papier glacé INSTYLE, de sorte que le confort et le style n’avaient aucun secret pour elle. Sur sa literie minimaliste en coton hypoallergénique, elle réalise des dessins discrets et sophistiqués et des écritures à la manière de Matisse.

Produits cosmétiques naturels Beauty Minimalist

Romarin et pamplemousse, citron vert et sauge, cumin et mandarine - ces combinaisons tentantes sont utilisées par les fondatrices de la marque, Julia Eltsova et Olga Garanina, dans leur ligne de soins corporels. Elles n'utilisent pas d'emballages tape-à-l’œil ni de leurres excessifs. Au lieu de cela - minimalisme, huiles et composants naturels sont au rendez-vous. En passant, les filles ont imaginé leurs propres cosmétiques dans une chambre d'hôtel, inspirées par la concision des produits de soins hôteliers. La marque ne teste pas ses produits sur les animaux.

Tapisseries en macramé Krasoti radi

Anna Kikhaïeva, de Novossibirsk, se cache sous la marque Krasoti radi, qui se traduit par « Au nom de la beauté ». Elle crée de petites tapisseries élégantes dans un style ethnique tendance avec des motifs uniques qui transmettent l’atmosphère d’une vieille maison de village russe. Elles peuvent facilement être combinées avec n'importe quel intérieur, du classique au high-tech.

Pyjamas et robes The Sense

Fondatrice de la marque, Ksenia Koubassova est actrice dans l'un des principaux théâtres de Moscou. Par conséquent, ses vêtements portent une légère touche théâtrale et s’inspirent de motifs rétro et des vieux films en noir et blanc. Ksenia souligne que ses costumes en matières naturelles (coton, satin, lin) sont pour ceux qui aiment la vie.

Vêtements de maison en lin Le Vertyver

Ceux qui sont amoureux des couleurs pastel apprécieront les costumes en lin des deux Anastasia. Les créatrices pensent que leurs pyjamas auront fière allure non seulement à la maison, mais aussi en vacances ou par une chaude journée d'été en ville.

Cuillères pour enfants Jul’s Small Bakery

La fondatrice Ioulia Seliakova est diplômée de l'Université technique Bauman de Moscou, mais a compris que sa vocation était la pâte polymère. Depuis lors, elle fabrique manuellement des cuillères très mignonnes avec des personnages de contes de fées, des princesses et des macarons.

10. Lits et gamelles pour chiens Badgers Wood

Lorsque des chiens Jack Russell sont apparus chez Evgueni Badjer, ce dernier s'est rendu compte qu'il était difficile de trouver des meubles et des accessoires élégants pour les toutous en Russie. Il a ensuite démissionné d’un bon poste dans une grande entreprise et s’est rendu au village pour fabriquer des lits, des couvertures et des gamelles pour animaux de compagnie. En Russie, Evgueni est l'un des pionniers des solutions intérieures pour les animaux.

