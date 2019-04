Comment se prendre en photo comme un vrai Russe?

Nous n’allons pas vous proposer de mettre un kokochnik (coiffure traditionnelle féminine russe) ni de faire des câlins à un ours. Pour les photos vous aurez besoin : d’un coucher de soleil, d’un tapis et d’un bon sens de l’humour.

Vous ne savez pas comment immortaliser vos vacances ? Voici un guide qui vous aidera à prendre des photos comme les Russes.

1. Tenir le soleil dans la main

Vous n’avez pas de photo du Soleil après des vacances à la mer ? Sans une telle photo, vos vacances sont perdues ! Le mieux est de réaliser un tel cliché pendant un coucher de soleil, quand l’astre disparaît à l’horizon.

D’ailleurs, les photos peuvent également être prises avec d’autres objets, le plus important est qu’ils tiennent dans la main. Ça peut être des personnes, des chatons et même la statue de Lénine.

2. Encore plus de tapis

Tout d’abord, c’est beau. Et puis ça tient chaud. Vous souhaitez une belle photo pleine de chaleur ? Il suffit d’ajouter un tapis, peu importe où : par terre, sur le canapé, sur le mur, il peut être intégré partout et peu importe la situation. Tout ce qui compte : c’est plus de tapis !

3. En position accroupie

Sur cette prise, le sérieux des personnes photographiées doit être évident. Bien qu’en Russie on considère que seul les gopniks (équivalent russe des « racailles ») ont cette habitude issue des prisons (puisque les détenus ne pouvaient s’assoir autrement dans leur cellule), beaucoup se prennent en photo dans cette position, pour rigoler.

4. Tenir une tour

Heureusement que des millions de touristes sont là pour retenir la célèbre tour de Pise sur leurs photos, sinon elle serait tombée depuis bien longtemps. En Russie, on adore réaliser ce genre de clichés, peu importe l’édifice.

5. À la datcha

La datcha (maison de campagne) représente un petit coin de stabilité dans un monde en changement continu. Aucun cataclysme n’arrêtera un Russe en route vers son potager et ses plantations. Il faut que tout le monde sache que vous avez les concombres les plus verts et la plus grande cueillette de pommes. Sans oublier les chachlykis (brochettes de viande) !

6. C’est la voiture qui décide

Vous voyez une voiture cool ? Prenez-vous vite en photo à côté, avant que le propriétaire ne revienne ! La photo typique nécessite d’ailleurs de poser accroupi, comme présenté précédemment. Cette combinaison fera toujours grand effet, mais n’hésitez pas à faire preuve de créativité !

7. Mettez-y l’arrière-plan qu’il vous faut

Que faire si vous voulez une photo avec les pyramides d’Égypte en fond, mais que vous êtes à quelques milliers de kilomètres d’elles ? C’est très simple : prenez une de vos photos, choisissez l’arrière-plan qui vous fait envie et le tour est joué. Si vous n’êtes pas assez doué en informatique, vous pouvez toujours demander de l’aide sur les réseaux sociaux qui regorgent de personnes créatives.

Bonus : une photo qui regroupe presque tous les critères.

