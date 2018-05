Les secrets du photographe du théâtre Mariinsky pour faire de sublimes clichés avec un smartphone

Mark Olich utilise son smartphone dans de nombreuses situations durant ses séances photos dans les coulisses du prestigieux théâtre Mariinsky, à Saint-Pétersbourg. Récemment, ses travaux ont d’ailleurs fait leur apparition sur le compte Instagram officiel du groupe Apple.

« J’utilise mon smartphone pour photographier principalement pour moi, dans le but de ne pas me relâcher quand je me retrouve sans appareil numérique. Mais aussi pour photographier dans des endroits où un appareil professionnel attire une attention non désirée. Ou pour vérifier une idée d’angle ou de cadre. Et juste pour le plaisir : il se passe beaucoup de choses intéressantes dans le théâtre et si vous voyez une potentielle super photo, peu importe avec quoi vous la prenez », affirme Mark.

Durant ses cours de photographie, il avance qu’il est simple de présenter une idée de cliché avec un smartphone, de prendre une photo d’essai, d’expliquer le principe de sélection de la position du photographe ou simplement de prouver que le matériel utilisé importe peu, et que c’est la façon dont on le fait qui compte.

Quels sont donc ses conseils?

1. Soyez constamment vigilant et prêt à prendre une photo. Ne vous contentez pas de regarder indifféremment la vie passer, soyez un participant actif, et même un organisateur.

2. Tout équipement requiert un entretien adéquat. Un photographe tient à ses objectifs comme à sa vie. Je peux en dire autant à propos de mon téléphone, l’objectif doit être parfaitement propre, sans aucune rayure. Cela l’aidera à effectuer la mise au point rapidement et avec précision.

3. En prenant des photos avec votre téléphone, utilisez une application qui vous permet de gérer les paramètres d’exposition. C’est extrêmement important si vous aspirez à effectuer une photo créative ou si vous préférez décider de cela par vous-même, ne serait-ce que pour choisir la vitesse d’obturation. J’utilise les applications ProCam et Lightroom car le photographe y est le maître.

4. Oubliez le format JPEG. Photographier en RAW vous procure beaucoup d’avantages durant la post-production et une image de qualité supérieure à la fin. Aussi, n’utilisez pas un nombre d’ISO trop élevé.

5. N’utilisez pas le zoom digital, mais l’optique, si votre téléphone est équipé de deux caméras (c’est le cas de l’iPhone 7 ou de l’iPhone X).

6. En photographiant dans le théâtre j’utilise le bouton Bluetooth normalement conçu pour prendre beaucoup de selfies. C’est pratique. « Il y a une tonne de belles photographies prises dans le monde chaque jour. Et nous avons tout pour cela : des personnes talentueuses, des appareils numériques, et le monde en lui-même qui est amusant à vivre et à photographier », s’enthousiasme-t-il.

