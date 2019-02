Ces villes russes pourraient bientôt adopter un régime de visas simplifié

Russia Beyond

Moscou, Saint-Pétersbourg, mais aussi Vladivostok, ce joyaux extrême-oriental de la couronne des villes de Russie, pourraient prochainement adopter un régime de visas simplifié, rapporte la presse, se référant à une déclaration du vice-ministre russe du Développement économique, Sergueï Galkine.

« Nous avons trois villes clés qui sont en effet les principales portes pour tous les étrangers en Russie – c’est Moscou, Saint-Pétersbourg et Vladivostok », a-t-il déclaré, ajoutant que ce sont ces trois cités qui accueillaient le principal flux touristique en provenance de l’étranger.

Précisant que ces villes étaient plus préparées du point de vue organisationnel à ces nouvelles mesures, il a estimé que c’est donc avec plus d’efficacité qu’elles résoudront les tâches liées à la numérisation des visas et à l’administration.

