Sept offres d’emploi alléchantes pour francophones à pourvoir au plus vite en Russie

Lieu : Rostov-sur-le-Don

Employeur : Maïsadour Semences

Salaire : à partir de 40 000 roubles (535 euros)

Le semencier français Maïsadour Semences recherche un spécialiste en agronomie afin de lui confier le développement de ses ventes de maïs et tournesol hybrides, d’étudier le marché, d’entretenir et d’élargie la base clientèle et de promouvoir la production du groupe dans la région de Rostov-sur-le-Don, près de la mer d’Azov. Pour ce faire, parmi les critères requis figurent de solides connaissances en agronomie et en technologies agricoles, une expérience professionnelle dans la vente de marchandises à destination agricole, des capacités de communication, de négociation et d’analyse, la maîtrise des outils informatiques de base ainsi que du français ou de l’anglais.

Le candidat retenu bénéficiera d’un téléphone, d’un ordinateur portable et d’une voiture de fonction et de véritables perspectives de carrière au sein de l’entreprise. Il sera par ailleurs amené à se déplacer fréquemment dans les environs, lui offrant la possibilité de découvrir le pittoresque Sud de la Russie.

Lieu : Moscou

Employeur : Société des horticulteurs de la région de Moscou

Salaire : à partir de 120 000 roubles (1 600 euros)

À deux pas de la place Rouge et du Bolchoï vous est proposé un poste impliquant la planification budgétaire et financière, le contrôle des dépenses et de la réalisation des tâches, la traduction écrite ou orale lors des négociations, ainsi qu’un soutien administratif au dirigeant de cette compagnie évoluant dans la vente de terres à des particuliers souhaitant s’établir à la campagne.

À noter que ce poste exige une formation supérieure de préférence en droit ou gestion, la maîtrise de l’anglais et du français, un haut niveau de responsabilité et de méticulosité, une disponibilité 24/24 et 7/7, ainsi que la possibilité d’effectuer des missions à l’étranger.

Lieu : Moscou – Saint-Pétersbourg

Employeur : Мon Macaron Project

Salaire : entre 50 000 et 75 000 roubles net (670 – 1000 euros)

La startup et école de langue française Mon Macaron Project, connaissant une croissance fulgurante puisqu’ayant, au cours des deux dernières années, formé près de 2 800 personnes, est à la recherche d’un nouveau professeur. Pour être retenu, ce dernier doit justifier d’une expérience d’au moins un an dans ce domaine et avoir l’enseignement pour vocation. Il aura ainsi pour mission de mener des cours individuels ou de groupe à Moscou ou Saint-Pétersbourg, mais également sur Internet pour des étudiants issus de l’ensemble du pays, voire d’ailleurs.

Lieu : Moscou

Employeur : Artel Troika

Salaire : entre 50 000 et 75 000 roubles net (670 – 1000 euros)

Le tour-opérateur Artel Troika, proposant aux étrangers des voyages personnalisés à travers la Russie, recrute de nouveaux collaborateurs francophones, germanophones ou anglophones qui auront pour tâche de s’entretenir avec les clients, et d’établir les itinéraires touristiques et factures. Pour ce faire, un don d’écoute et de compréhension est indispensable, tout comme la connaissance des infrastructures touristiques d’au moins une région russe, par exemple Moscou, Saint-Pétersbourg ou l’Anneau d’or.

Si vous aimez les voyages, avez d’ores et déjà effectué divers périples en Russie et souhaitez faire découvrir ce pays au plus grand nombre, n’hésitez pas à donner suite à cette proposition !

Lieu : Moscou

Employeur : Deco interiors contract

Salaire : à partir de 50 000 roubles net (667 euros)

L’architecture d’intérieur vous intéresse ? Pourquoi donc ne pas intégrer l’équipe de ce studio moscovite travaillant en partenariat avec de nombreux fabricants français, belges et anglais ? Vous y aurez pour mission de gérer les livraisons et d’optimiser les dépenses logistiques, notamment en vous entretenant avec les fournisseurs existants et potentiels, en planifiant les acheminements et en analysant le marché de la logistique.

En plus d’un poste en plein cœur de la capitale russe, vous bénéficierez de compensations en cas d’utilisation de votre téléphone ou automobile personnels dans le cadre de vos fonctions, d’une ambiance amicale et d’un salaire pouvant évoluer en fonction de vos résultats et qualifications.

Parmi les prérequis l’on retrouve la maîtrise des outils informatiques, un an d’expérience professionnelle, une aisance communicationnelle, ainsi qu’un solide sens des responsabilités.

Lieu : Tcheliabinsk

Employeur : Elektromachina

Salaire : 35 000 roubles (470 euros)

Vous avez sans aucun doute entendu parler de la pluie de météorites s’étant abattue sur une ville russe en 2013. Et bien voici une occasion idéale pour aller visiter le théâtre de ce phénomène naturel, qui n’est autre que la cité ouralienne de Tcheliabinsk !

Au sein de l’entreprise Elektromachina, élaborant et produisant des systèmes et équipements électriques, vous aurez, entre autres, à réaliser des traductions écrites et orales, ainsi qu’à prendre en charge la communication avec les spécialistes et citoyens étrangers s’adressant à la société.

En plus d’avantages sociaux (assurances, remboursement des transports, etc) et d’offres culturelles et sportives, vous y jouirez d’intéressantes perspectives de carrière.

Lieu : Moscou

Employeur : Particuliers

Salaire : 80 000 roubles (1 070 euros)

Vous aimez les enfants et n’avez pas peur de leur faire la conversation toute la journée ? Cette offre est alors pour vous ! De 10h à 16h vous serez responsable de deux bambins, de 2 et 10 ans, auxquels vous devrez proposer promenades, activités et repas, le tout, en français ! Il vous faudra également surveiller à l’entretien de leurs chambres.

À noter qu’une expérience précédente de garde d’enfants est préférable.

