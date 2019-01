Cinq femmes occidentales célèbres qui ont eu un petit ami russe

Nicole Reed et Pavel Priloutchni

Le célèbre acteur russe Pavel Priloutchni a rencontré la non moins célèbre actrice hollywoodienne Nicole Reed en 2007. Elle suivait des cours pour étrangers au Théâtre d'art de Moscou Tchekhov, tandis que lui étudiait à l'école-studio du théâtre. Les médias russes ont écrit que ce fut le coup de foudre. Priloutchni avait même prévu de s’installer chez Reed, aux États-Unis, et tentait désespérément de réaliser des économies, mais tout s’est terminé assez rapidement. L'Américaine a juste cessé de répondre à ses appels. En 2011, elle a épousé Paul McDonald, participant à l'émission American Idol, et Pavel a épousé sa collègue de la série Ecole fermée Agata Moutsenietse la même année.

Naomi Campbell et Vladislav Doronine

La top-modèle britannique a rencontré le magnat de la construction russe au Festival de Cannes en 2008. Les paparazzis ont de temps à autre surpris le couple d'amoureux dans des stations balnéaires huppées, où ils venaient sur le yacht de l’oligarque, ainsi que lors de soirées privées pour célébrités. Ils ont écrit que Doronine avait construit plusieurs demeures pour sa bien-aimée, dont une basée sur un projet de Zaha Hadid, et lui avait également offert des diamants, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant pour aucune de ses dulcinées.

Doronine a demandé la main de Campbell en 2009, mais leur mariage a été constamment reporté en raison de sa procédure de divorce. Le couple s'est finalement séparé en 2013.

Ces dernières années, l’homme d'affaires russe a une relation avec le mannequin Kristina Romanova, qui a déjà donné naissance à une fille. De son côté, Naomi n'est pas encore mariée.

Lindsay Lohan et Egor Tarabassov

Ce fils d'un homme d'affaires russe a sept ans de moins que l’actrice américaine - mais l'âge n’a pas été un obstacle pour leur relation. Les étourneaux se sont rencontrés à l'automne 2015 : Egor avait 22 ans, et travaillait dans l'immobilier. Au printemps 2016, Lohan a annoncé sur son compte Instagram qu'ils vivraient ensemble et l'a même présenté à ses parents. Cependant, les scènes de ménages se succédaient, et il y eut même des bagarres souvent commentées dans la presse people. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase a été leur dispute sur une plage en Grèce à l'été 2016. Rapidement, le couple a annoncé la fin de sa relation.

À l'automne de la même année, Lohan a été invitée à une émission de télévision russe, où elle a parlé de son histoire d'amour malheureuse avec son petit ami russe. Selon elle, elle prenait la relation au sérieux et pensait même à faire un enfant, mais il a levé la main sur elle, ce qui l'en aurait finalement dissuadée. Il lui aurait même demandé sa main, mais elle a dû acheter la bague elle-même. En conséquence, l'actrice a décidé de partir. À propos, l'une des exigences de Lohan pour participer au show était une rencontre avec Vladimir Poutine. À la demande du présentateur, qui cherchait à connaître le pourquoi d’une telle rencontre, elle a déclaré qu'elle voulait simplement se protéger en Russie, car son ex-fiancé la menaçait.

Joanna Stingray et Iouri Kasparian

La chanteuse et productrice américaine est connue en Russie comme la principale amie des musiciens de rock de Leningrad. Comme Stingray l’a elle-même raconté à des journalistes russes, avant son voyage en URSS, elle avait entendu dire à quel point tout était terrible ici : hiver éternel, peuple hostile et mauvaise nourriture. Cependant, elle a été tellement impressionnée par le pays et surtout par les gens qu'elle est revenue plusieurs fois. Elle a visité Leningrad (Saint-Pétersbourg) pour la première fois dans les années 1980 et a rencontré les musiciens rock Boris Grebenchtchikov et Viktor Tsoï. Elle a même lancé en Occident le premier album du groupe rock russe Red Wave.

En 1987, elle épouse le guitariste du groupe Kino, Iouri Kasparian. Certes, ils n'ont pas réussi à se rendre à leur propre mariage : l'ambassade a donné des visas à tout le monde, sauf elle ! La chanteuse a alors décidé de se rendre à Leningrad par ferry depuis la Finlande. Pour un arrêt de moins de sept heures, un visa n'était pas nécessaire, mais le mariage a encore dû être reporté. Le couple a divorcé au début des années 90, mais a maintenu des relations amicales. Stingray a ensuite eu une relation avec le batteur du groupe de rock Tsentr Alexandre Vassiliev et cette relation a donné naissance à une fille. Maintenant, elle est mariée à un Américain.

Jacqueline Bisset et Alexander Godounov

La romance de l'actrice britannique, connue pour son rôle de bien-aimée de Napoléon, Joséphine, et du danseur soviétique réfugié aux États-Unis a duré sept ans. Dans les années 1970, Godounov était l’une des stars du ballet soviétique : sa vie était rythmée par les soirées mondaines et les tournées à l’étranger. En 1979, lors d'une tournée du théâtre Bolchoï à New York, Godounov décida de prendre la poudre d’escampette. Sa femme, la danseuse Lioudmila Vlassova, qui était également en tournée, est revenue en Union soviétique, mais pas sans incident. Son avion n'a pas été autorisé à quitter l'aéroport pendant trois jours, certains considérant que sa décision de rentrer au pays n’était pas volontaire (même un film intitulé Vol 222 a été tourné à ce sujet).

Quant à Godounov, il a continué sa carrière de danseur dans la troupe de son ami Mikhaïl Barychnikov, qui avait quitté l'Union avant lui. Godounov a rencontré Jacqueline Bisset, l’une des plus belles actrices hollywoodiennes de l’époque, lors d’une fête mondaine. Quelques années plus tard, l’amitié a donné lieu à une relation amoureuse. Godounov a quitté le ballet et a décidé de se consacrer au cinéma. On peut le voir dans les films Witness : témoin sous surveillance avec Harrison Ford, Piège de cristal avec Bruce Willis et Nord, où Scarlett Johansson a fait ses débuts. Hollywood n'offrait toutefois que des rôles mineurs à Godounov et il finit par se faire une raison. Quant à ses rêves de famille, ils étaient voués à ne pas se réaliser : Bisset n'avait pas l'intention de renoncer à sa carrière pour faire des enfants. Finalement, ils se sont séparés. Les journalistes ont écrit que l'acteur avait commencé à avoir des problèmes d'alcool. En 1995, il est décédé. Godounov n'avait que 45 ans.

