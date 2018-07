Ces beautés russes ayant donné des ailes aux footballeurs russes durant le Mondial

1. Inna Zhirkova, épouse de Yury Zhirkov

Inna et Yury se sont rencontrés en 2007 - ce fut le coup de foudre. Inna a reçu le titre de Miss Kaliningrad et par la suite elle a gagné le titre Mrs Russie 2012. Cependant, elle a elle-même renoncé à la couronne après que, lors d'une interview avec les médias, elle n'a pas réussi à répondre à des questions simples sur la rotation de la Terre autour du Soleil et le nom du compositeur de La Polonaise d'Ogiński. Comme vous pouvez l'imaginer, elle a été vivement critiquée par la presse. Actuellement, Inna développe sa propre ligne de vêtements tout en élevant ses trois enfants.

2. Veronika Yerokhina, épouse d'Alexander Yerokhin

Veronika est une directrice marketing, mais depuis son mariage, elle se concentre sur sa famille. Elle est régulièrement spectatrice aux matchs du Zenit St. Petersburg, encourageant son mari depuis les tribunes - parfois avec leur petit garçon.

3. Katerina Gerun, épouse d'Igor Akinfeev

katygerun/instagram katygerun/instagram

La jeune actrice de Kiev a conquis le cœur du célèbre gardien de but de Russie et a par la suite joué dans plusieurs films et clips musicaux. Elle élève maintenant leur fils et leur fille. Elle reste discrète sur sa vie privée et évite de parler à la presse.

4. Anastasia Kudryashova, épouse de Fiodor Kudryashov

Anastasia a avoué qu'après les matchs, le couple analysait les performances des joueurs ensemble. Ils se sont rencontrés lorsqu'ils étaient adolescents dans la ville sibérienne de Bratsk et vivent maintenant à Moscou avec leur fille et leur fils.

5. Natalya Ignashevich, épouse de Sergey Ignashevich

Natalya a rencontré le plus ancien défenseur de la Russie (38 ans), Sergey, alors qu'il animait une émission sur une chaîne sportive russe. Elle continue de travailler tout en élevant leurs deux enfants. Elle a également créé un site Web consacré à son mari.

6. Alexandra Gazinskaya, épouse de Yury Gazinsky

Alexandra a travaillé comme styliste sur une chaîne de télévision russe. Alexandra et Yuri se connaissent depuis leurs années d'école et ont étudié dans la même ville de l'Extrême-Orient russe. Alexandra vit entre deux villes, Moscou et Krasnodar, où Yuri joue pour l'équipe de football locale. Le couple a une petite fille.

7. Yekaterina Smolnikova, épouse d'Igor Smolnikov

Yekaterina a rencontré Igor via une amie qui sortait avec son coéquipier. Ils se sont finalement mariés et ont maintenant deux enfants. Avec l'épouse du footballeur Oleg Shatov, Victoria, Yekaterina a créé la fondation caritative Joue et aide.

8. Kristina Dzyuba, épouse d'Artem Dzyuba

Alexey Filippov/Sputnik Alexey Filippov/Sputnik

Artem a rencontré Kristina juste avant les célébrations du Nouvel an 2012 et a immédiatement réalisé qu'il avait trouvé la « seule et unique ». Après seulement un mois de rendez-vous, ils se sont dit « oui » et elle a déménagé de Nijni Novgorod à Moscou. Ils ont un fils appelé Nikita.

9. Zarema Dzagoeva, épouse d'Alan Dzagoev

Alexey Kudenko/Sputnik Alexey Kudenko/Sputnik

Zarema est née à Vladikavkaz, dans le sud de la Russie. Après son diplôme, elle a déménagé à Moscou où elle a rencontré son mari. Alan et Zarema se sont mariés en 2012 après plusieurs années de fréquentation. Zarema est avocate mais elle se produit également dans l'ensemble de danseurs ossètes de Moscou.

10. Ramina Zobnina, épouse de Roman Zobnin

Ramina est le « fan numéro un » du milieu de terrain Roman Zobnin et la mère de leur fils Robert. Le couple s'est rencontré dans la ville de Togliatti, lorsque Ramina était venue voir l'équipe de football locale. La jeune joueuse a ensuite trouvé son profil sur les réseaux sociaux et leur relation a commencé à partir de là.

Ramina assiste à tous les matchs de Roman et s'inquiète toujours pour son mari. Quand il a été blessé, elle a demandé aux supporters d'enregistrer une vidéo pour Roman, pour qu'il sache qu'il avait du soutien - deux mois plus tard, il était de nouveau opérationnel. Désormais, ils filent le grand amour.

Vous souhaitez les secrets de la beauté des femmes russes ? Dirigez-vous sans plus tarder vers cet autre article !

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.