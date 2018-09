Le Bourget: des touristes russes victimes d’un vol spectaculaire de centaines de milliers d'euros

Alors qu’ils venaient d’atterrir au Bourget (Seine-Saint-Denis) depuis l’aéroport de Nice, trois touristes d’origine russe ont, hier soir, 3 septembre, fait l’objet d’un braquage visiblement savamment orchestré sur l’autoroute A1, rapporte la presse française.

Descendus de leur jet privé, ils ont en effet pris place à bord d’un taxi qui, après avoir passé la bretelle d’autoroute du rond-point des Expositions, s’est fait percuté par un autre véhicule. Gantés et cagoulés, les occupants de ce dernier en ont alors profité pour s’emparer, sans violence, de trois bagages appartenant aux voyageurs et contenant selon les victimes entre 432 000 et 864 000 euros de vêtements et de bijoux de luxe, ainsi que de leurs portemonnaies et du téléphone du conducteur, celui-ci ayant tenté de photographier la voiture des assaillants.

Si l’enquête a été confiée au parquet de Bobigny, cette attaque n’est pas un cas isolé puisque la fréquence des vols de ce type semble être croissante, rapportait l’an dernier L’Express. En février 2017 déjà, un couple russe avait ainsi été pris pour cible d’un assaut similaire au Bourget et délesté de biens d’une valeur de 100 000 euros.

