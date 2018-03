Top 5 des trophées les plus étranges des criminels russes

Si certains bandits russes n'ont rien à envier aux personnages les plus vilains d'Hollywood, d'autres semblent avoir des ambitions quelque peu saugrenues. Aussi, nous avons décidé de vous présenter notre sélection des butins les plus originaux dont se sont emparés des malfaiteurs locaux. De quoi rester perplexe.

1. 31 DVD

Ce vol audacieux organisé par un casse-cou russe à Astrakhan (1 400 km au sud de Moscou) rappelle une scène du fameux film The Bank Job, et Jason Statham aurait pu facilement décrocher le rôle de protagoniste principal de cette histoire ridicule.

Le héros de l'histoire a cambriolé l’appartement de son ami qui avait été arrêté plus tôt pour comportement violent (quel rebondissement !). Après avoir bu tout son saoul, le malheureux criminel avait pénétré dans l’appartement de son ami à travers une fenêtre brisée et volé un téléviseur, un ventilateur, un lecteur de DVD, et (attention) 31 DVD ne contenant que des dessins animés.

Lire aussi : Gare aux faux distributeurs de billets durant la Coupe du Monde 2018 en Russie!

Notre fin connaisseur d'animation n'a pas eu la chance de profiter de la soirée télé prévue car la police l'a arrêté après qu’une ex-femme de son ami arrêté (nouveau rebondissement!) eut visité l'appartement vide et appelé en urgence.

Contrairement à la fin heureuse du film The Bank Job, le voleur d'Astrakhan se prépare à faire face à un procès.

2. Vêtements à la mode

« L’amour blesse/l’amour laisse des cicatrices/les blessures d’amour laissent des marques », chante Nazareth. Ce criminel aspirant d'Irkoutsk (5 200 km de Moscou, près du lac Baïkal) a pris les paroles de cette chanson dans un sens un peu trop littéral. Se préparant à un rendez-vous avec sa copine, un homme de 26 ans avait besoin d’être beau comme un camion, mais il n'avait pas de nouveaux vêtements décents pour se montrer devant sa Dulcinée.

C'est alors que le jeune homme prit la mauvaise voie : il entra dans une boutique de fringues à la mode, ramassa quelques articles et alla dans une cabine d'essayage. Peu de temps après, un superbe dandy est ressorti de cette même cabine d'essayage et a quitté la boutique ni vu ni connu, mais vêtu d'un nouveau manteau, d’un pantalon, d’un pull, et d’une écharpe. Plus tard, les employés de la boutique ont toutefois trouvé un sac de vêtements minables laissés derrière lui et ont appelé la police qui a retrouvé notre jeune Casanova.

Lire aussi : Échapper à la justice comme un Russe: les trois évasions les plus audacieuses

Malheureusement, nous ne savons pas si la Dame de son cœur a succombé aux charmes de ce séducteur averti avant qu'il ne se fasse arrêter.

3. Sac à main de la mort

Même le réalisateur Guy Ritchie - célèbre pour ses rebondissements inattendus - aurait été surpris s'il avait entendu cette histoire de deux petits criminels d'Irkoutsk. Le duo de choc a vu un sac à main laissé sans surveillance dans une voiture garée et a décidé de ne pas laisser passer l'occasion. Ils ont cassé la vitre de la voiture et ont attrapé le butin.

La désillusion est venue rapidement, cependant. Les seules choses se trouvant à l'intérieur du sac à main étaient le passeport du propriétaire et les clés de son appartement. Nos frères Dalton ont attrapé les clefs et sont allés directement à l’adresse indiquée dans le document.

La seule chose qu'ils ont oublié de prendre en compte, c'est que le propriétaire de la voiture avait déjà découvert le larcin et appelé son père qui est allé directement à ce même appartement à la recherche des criminels. Armé d'une casserole de fer, l'homme a lancé l’assaut et a pris les deux criminels par surprise en les frappant sans préavis. Ils auraient dû brider un peu leur ego de criminel, après tout.

Lire aussi : Ces objets de luxe volés aux femmes de ménage des compagnies pétrolières russes

4. Une guitare, 5 samovars antiques, et 2 bouteilles de vodka

La vie peut être assez ennuyeuse dans un camp de loisirs provincial en Russie et une âme russe romantique peut facilement être sujette à des aventures douteuses durant les moments d'ennui profond. Ces deux conditions furent réunies en décembre 2016 quand un homme un peu imbibé s'est introduit dans un restaurant fermé et a saisi un butin tout à fait intéressant. Son larcin comprenait une guitare, cinq samovars, un plat, et deux bouteilles de vodka. Quelle fête il aurait pu organiser si la police n'avait pas arrêté l'homme de 20 ans pour cambriolage peu de temps après l'effraction…

5. 150 boîtes de ruban adhésif

Courir la ville avec du cash dans les poches pourrait facilement faire de vous une cible. Mais en Russie, vous vous mettez en danger même si vous ne transportez pas de sacs pleins d'argent. À Moscou, deux jeunes hommes ont fait irruption dans une camionnette transportant 150 boîtes de ruban adhésif. Les criminels ont menacé un conducteur de 29 ans avec un couteau et l'ont fait monter dans leur voiture pendant leurs complices dévalisaient son fourgon. Le chauffeur a été rapidement ramené à son véhicule vide, son téléphone mobile et de l'argent ayant été confisqués. Mais qu'est-ce que les voleurs avaient l'intention de faire avec tout ce scotch ? Ce mystère reste non résolu jusqu’à présent…

Que faire si vous êtes arrêté par la police en Russie ? Trouvez la réponse dans notre article.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.