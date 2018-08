Comment faire le plein d’essence en Russie sans endommager votre véhicule?

Parcourir la Russie en voiture est une expérience extraordinaire, mais cela représente tout de même un défi. En suivant une route au fin fond de la taïga sibérienne, vous pourriez ne voir qu’une station-service tous les 100 kilomètres, sans oublier qu’un carburant de mauvaise qualité peur ruiner votre véhicule. Russia Beyond vous partage donc 15 astuces pour y faire le plein sans avoir de problème.

1. Pour vous réapprovisionner en carburant, privilégiez les stations-services de grandes compagnies, telles que Gazpromneft, Rosneft, Tatneft, BP, TNK, Shell, Lukoil, etc. Le faire dans la station d’une société inconnue est trop risqué. Il y en a en effet eu des cas, dans la région de Moscou, où des cuves avaient été remplies d’eau, et ça, votre voiture ne l’apprécierait que peu.

2. Ne choisissez pas non plus des stations proposant des prix étonnamment bas. Une essence de qualité ne peut être à de tels tarifs. Le fait est qu’en Russie elle est parfois diluée et d’après les études menées, du carburant de mauvaise qualité a été trouvé dans une station du pays sur huit.

3. Prenez toujours le ticket de caisse, ou demandez-le si on ne vous le donne pas. Vous pourrez alors, le cas échéant, vous plaindre de la qualité du carburant et vous faire rembourser.

4. Après avoir fait l’essence, vérifiez le fonctionnement du moteur. S’il commence à « tousser » et à rouiller, oubliez à jamais cette station.

5. Demandez à vos amis russes où ils ont l’habitude de faire le plein. S’ils ne sont pas en mesure de vous conseiller, adressez-vous à un chauffeur de taxi, lui le pourra. Ils savent tous quelle est la meilleure station du coin.

6. Un bon indicateur pour juger de la fiabilité d’une station est le nombre de voitures y faisant la queue, et encore plus, de camions. Si une station est déserte, passez votre chemin.

7. Si vous doutez d’un carburant, vous êtes en droit de demander à voir le certificat de qualité. Le document doit spécifier où l’essence a été acquise, qui l’a produite et l’indice d’octane.

8. Avoir affaire à un personnel poli et efficace est non seulement agréable, mais c’est également un signe que la compagnie souhaite conserver sa réputation. Vous n’avez alors pas à craindre de mauvaise surprise.

9. Les stations d’une même marque peuvent proposer des carburants de qualités différentes. En en testant plusieurs vous devriez ainsi pouvoir déterminer quelles sont les meilleures.

10. Si vous vous retrouvez dans l’obligation de faire le plein dans une station inconnue, ne remplissez pas votre réservoir en entier ! Prenez juste une petite quantité afin de pouvoir vérifier sa qualité.

11. Évitez les stations-services où les cuves de carburant sont situées au-dessus du sol. Lorsqu’il fait chaud, le volume de l’essence augmente. Vous pourriez donc acheter dix litres, mais n’en recevoir en réalité que neuf.

12. Gardez un œil sur votre véhicule pendant que vous faites de l’essence. Un employé peu scrupuleux pourrait, si vous n’êtes pas attentif, tout à fait siphonner votre réservoir depuis votre pompe à l’aide d’un jerrican.

13. Vous détectez une odeur suspecte dans une station ? Partez immédiatement, l’essence est certainement diluée !

14. Si une goutte de carburant tombe accidentellement sur votre doigt, regardez ce qui lui arrive. Si elle s’évapore totalement, le produit est de bonne qualité. Si une fine trace subsiste, il y a des chances que la cuve d’essence soit utilisée pour du diésel, ou vice versa. Si c’est le cas, rendez-vous plutôt à la prochaine station.

15. Comme les automobilistes russes l’affirment, il est préférable de faire le plein dès que vous voyez une station décente (même si ce n’est pas urgent), plutôt que d’attendre pour une autre bonne opportunité (qui pourrait ne pas venir avant d’être à sec).

