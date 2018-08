En images: des centaines d’amateurs de paddle déguisés voguent sur les canaux de Saint-Pétersbourg

Russia Beyond

Pour la troisième fois, la capitale culturelle russe a accueilli l’International Fontanka-SUP Festival, nommé d’après l’une des rivières de la ville, la Fontanka.

AP AP

Et pour ceux qui n’ont aucune idée de ce que signifie SUP, il s’agit de l’abréviation de « Stand up paddle », discipline sportive particulièrement populaire ces dernières années.

Alexei Danichev/Sputnik Alexei Danichev/Sputnik

Malgré la fraicheur des eaux de Saint-Pétersbourg, le 12 août, plus de 500 personnes venues de Russie, Finlande, Chypre ou encore de Pologne ont joué les équilibristes sur leurs planches, le tout, vêtues de déguisements en tout genre.

Peter Kovalev/TASS Peter Kovalev/TASS

« Un festival fabuleux ! Nous avons rencontré tellement de personnages costumés : des prêtres, des légionnaires romains, des agents du KGB, des scheiks, c’était incroyable, l’année prochaine nous y prendrons assurément part aussi ! », s’est exclamé un spectateur sur les réseaux sociaux.

Peter Kovalev/TASS Peter Kovalev/TASS

Les participants ont ramé sur un total de 8 kilomètres au gré du courant de la Moïka et de la Fontanka, en passant notamment par les canaux Griboïedov et Krioukov.

AP AP

Peter Kovalev/TASS Peter Kovalev/TASS

Alexei Danichev/Sputnik Alexei Danichev/Sputnik

Peter Kovalev/TASS Peter Kovalev/TASS

AP AP

Peter Kovalev/TASS Peter Kovalev/TASS

Saint-Pétersbourg est réputé pour ses dizaines d'îles et ses rivières, enjambées par une multitude de ponts.

