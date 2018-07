FAQ: en Russie, régime sans visa jusque fin 2018 pour les détenteurs d’un FAN ID

Le régime sans visa pour les détenteurs d’un FAN ID semble n’avoir pas expiré pour les supporters étrangers même après la fin de la Coupe du Monde. Comme l’a déclaré le président russe le jour de la finale, il sera en effet prorogé jusqu’à la fin de l’année en cours et les fans étrangers possédant cette carte personnalisée pourront bénéficier d’entrées multiples dans le pays.

Dois-je commencer à faire mes valises?

Si vous avez un FAN ID, oui ! Même si aucun arrêté officiel n’a été mis en place, l’ordre verbal de Poutine ne tardera pas à être gravé dans la pierre (ou tout simplement écrit sur du papier).

Lire aussi : Trois moyens de venir vivre en Russie en évitant le casse-tête de la bureaucratie

Combien de temps pourrai-je passer en Russie conformément au règlement de la FIFA?

Le FAN ID servait d’identifiant permettant aux supporters de venir en Russie sans visa, de se déplacer à l’intérieur du pays et d’assister aux matches. Selon les règles, le document autorise son détenteur à entrer et rester dans le pays pendant une période débutant dix jours avant le premier match et se terminant dix jours après le dernier de la Coupe du Monde, soit jusqu’au 25 juillet. Après la récente déclaration de Poutine, cette durée a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2018.

Combien de personnes possèdent un FAN ID?

D’après les données du ministère russe du Développement numérique, des Liaisons et des Communications de masse, au total quelque 1,5 million de personnes en ont obtenu un, dont 871 000 Russes. Viennent ensuite les Chinois (60 000), les Américains (49 000), les Mexicains (43 000), les Argentins (35 900), les Brésiliens (32 000), les Colombiens (29 000), les Allemands (28 600) et les Péruviens (26 000).

Lire aussi : Trouver un emploi en Russie: sept questions à se poser

Et si je n’ai pas assisté aux matchs lors de mon séjour en Russie ? Puis-je encore obtenir un FAN ID aujourd’hui et voyager en Russie sans visa ?

Le projet n’a pas encore pris la forme d’un décret, mais d’après ce qu’a dit Vladimir Poutine, le régime sans visa ne s’appliquera qu’aux détenteurs actuels d’un FAN ID. Donc, vous ne pourrez probablement pas le faire.

En dehors de la période de la Coupe du Monde, est-il possible de se rendre en Russie sans visa?

Oui ! Même si vous ne possédez pas de FAN ID, vous pouvez vous rendre en Russie sans passer par la procédure routinière d’obtention de visa. Vous pouvez vous rendre à Kaliningrad, à Saint-Pétersbourg ou à Vladivostok sans visa pour une durée du trois jours. Pour plus de détails, veuillez découvrir cette autre publication.

Pour toute autre question portant sur les visas habituels, veuillez-vous diriger vers notre guide spécialement rédigé à cet effet.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.