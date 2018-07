Le prochain plus haut gratte-ciel de Moscou dévoilé

La ligne d’horizon de la capitale russe prendra en 2024 un peu plus de hauteur, suite à la construction d’un nouveau gratte-ciel de 404 mètres.

Ce bâtiment résidentiel situé à Moscow-City, quartier ultra moderne de la ville, disposera de 103 étages, 1 417 appartements et d’un parking souterrain de 321 places.

Il comprendra également des bureaux, cafés, restaurants, une plateforme d’observation, une piscine et un centre de fitness.

Pour le moment, l’édifice le plus haut de la ville (si l’on omet la tour de télévision d’Ostankino, qui mesure 540 mètres), est la tour Est du Complexe de la Fédération, culminant à 374 mètres et se trouvant également à Moscow-City.

Si ce nouveau gratte-ciel sera le bâtiment résidentiel le plus haut d’Europe, il ne sera cependant pas le plus élevé toutes catégories confondues, puisque c’est le Lakhta Center, à Saint-Pétersbourg, dont le chantier sera achevé cette année, qui détient d’ores et déjà ce record grâce à ses 462 mètres.

