Avis aux voyageurs: rappel des règles frontalières russo-biélorusses durant le Mondial

Si, le 29 mai dernier, un accord a été passé entre la Russie et la Biélorussie afin de permettre aux voyageurs de franchir la frontière terrestre (route et chemin de fer) entre les deux nations, cela ne concerne que les ressortissants d’un pays tiers munis d’un FAN ID (carte d’accès à la Coupe du Monde de la FIFA, 2018™), tient à rappeler l’ambassade de France en Russie dans un communiqué publié aujourd’hui sur son site officiel.

En effet, cette mesure a été décidée afin de faciliter les trajets des supporters ayant prévu de rejoindre le territoire russe entre le 4 juin et le 15 juillet. Ainsi, toute personne voyageant dans un autre but ne peut prétendre à ce droit et s’expose à des poursuites judiciaires.

Par conséquent, si vous disposez d’un visa russe mais pas d’un FAN ID, vous ne pouvez rejoindre la Russie depuis la Biélorussie, et vice-versa, seulement par voie aérienne. A contrario, si vous possédez un FAN ID, vous êtes autorisés à transiter et à séjourner en Biélorussie, sans visa biélorusse (à condition d’avoir un passeport et une attestation d’assurance).

