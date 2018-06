C’est gratuit! Que visiter à Moscou avec votre Fan ID pendant la Coupe du Monde?

Vous êtes à Moscou pour la Coupe du Monde et vous souhaitez profiter au maximum de votre séjour ? Si vous êtes un heureux détenteur d'un Fan ID, vous pouvez vous imprégner de l'histoire et de la culture du pays gratuitement ou à prix réduit. Le Fan ID n'ouvre pas seulement les portes de plusieurs musées et galeries, mais vous permet également de prendre les transports en commun absolument gratuitement dans les 11 villes hôtes. Lisez notre article pour en savoir davantage.

Evgeny Biyatov/Sputnik Evgeny Biyatov/Sputnik

La Nouvelle galerie Tretiakov sur Krymsky Val, la branche sœur de la célèbre galerie Tretiakov, est l'endroit idéal pour se familiariser avec l'art russe du XXe siècle. La collection permanente comprend plus de 180 000 œuvres, allant des rétrospectives de grands artistes russes aux expositions plus expérimentales. L'entrée est entièrement gratuite pour les détenteurs de Fan ID jusqu'au 25 juillet.

Lire aussi : Passeport de supporter en Russie: qu’est-ce que c’est et comment l’obtenir?

Musée d'art contemporain Garage (deux entrées pour le prix d’une)

Vladimir Vyatkin/Sputnik Vladimir Vyatkin/Sputnik

Une autre galerie d'art qui mérite d'être visitée : le Musée d'art contemporain Garage dans le parc Gorki. Du 12 juin au 25 juillet, les détenteurs de billets pour la Coupe du Monde peuvent obtenir deux billets d'entrée au prix d'un (500 roubles pour toutes les expositions) et bénéficier d'une réduction de 15% sur les visites guidées en présentant un Fan ID. Ne manquez pas cette chance de visiter ce lieu branché qui expose non seulement des artistes russes mais aussi certains des meilleurs artistes étrangers. Cet été, Garage montre le travail du photographe allemand Juergen Teller célébrant la Coupe du Monde, et l'exposition Infinite Ear explore le son d'une manière totalement unique.

Christophe Gateau/Global Look Press Christophe Gateau/Global Look Press

Vous avez un après-midi libre ? Envisagez de faire un voyage à travers la Russie (métaphoriquement parlant) en explorant la vaste collection du Musée historique d'État. Pendant la Coupe du Monde, les fans peuvent visiter l'endroit et profiter d'une réduction de 30% sur les billets, qui comprennent également l'entrée à la cathédrale Saint-Basile, au Musée de la guerre patriotique de 1812 et aux chambres des Boyards Romanov. Vous pouvez également vous inscrire pour des visites guidées gratuites dans différentes langues.

Musées, visites guidées et parcs gratuits

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

En dehors des réductions pour les fans de football, certains musées de Moscou ont des jours d'entrée gratuits chaque mois. Par exemple, le Musée de l'astronautique, le musée Darwin, la maison de Gogol, le Musée du goulag et le Musée d'art moderne de Moscou ouvrent leurs portes gratuitement le troisième dimanche de chaque mois.

Lire aussi : Le meilleur de Moscou en 48 heures: que faire et où aller?

Le Musée des icônes russes, la Maison de Boulgakov, l'exposition consacrée au métro de Moscou à la station de Vystavotchnaïa, le centre d'art contemporain de Winzavod et le Conservatoire d'État Tchaïkovski de Moscou peuvent également être visités gratuitement.

En outre, il y a beaucoup de promenades guidées gratuites disponibles. Des groupes comme Moscow Free Tours et Moscow Greeter proposent des promenades quotidiennes gratuites dans le centre-ville. En plus d'être informatives, ces visites sont parfaites si vous venez d'arriver dans la capitale et que vous voulez trouver vos repères. De plus, des excursions organisées spécialement pour les fans peuvent être réservées dans des stands mobiles aux couleurs de la Coupe du Monde situés sur la place Trioumfalnaïa, la rue Arbat (près du métro Smolenskaïa), au début de la rue Nikolskaïa et près du dôme de verre du parc Zariadié.

Ou vous pouvez simplement parcourir les principaux espaces verts de la capitale : parcs Gorki, Sokolniki, Tsaritsyno et VDNKh. Des spectacles en plein air, des activités sportives et divers festivals se déroulent en ces lieux tout au long de l'année et la vie ne s’y arrête jamais - encore moins pendant la Coupe du Monde. Au fait, plusieurs cafés et restaurants dans le parc de Gorki, le parc des arts Muzeon (à côté de la Nouvelle galerie Tretiakov), et le parc Zariadié offrent une remise de 10% pendant le championnat – alors ouvrez l’œil !

Plongez-vous dans l’ambiance survoltée de Moscou au travers de notre galerie photographique suite à l’arrivée des premiers supporters internationaux.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.