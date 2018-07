Un trio de supporters russes dégustant un hot-dog connait son heure de gloire sur le Web

Le match Russie – Espagne a été si tendu que lorsqu’il est entré dans la phase de temps additionnel, l’attention de la nation toute entière a dévié vers deux hommes et une femme venus supporter l’équipe de Russie. Pour l’occasion, tous les trois s’étaient parés d’une coiffe digne des traditionnelles beautés russes mais, visiblement affamés, ils n’ont pas hésité à briser cette image glamour en dévorant avec avidité un hot-dog.

Il n’en fallait pas plus pour que la Toile s’empare de leur photo et la détourne rapidement de manière hilarante. Voici quelques exemples on ne peut plus créatifs.

Le sport, ça creuse l’appétit des foules !

Il vous est ici possible d’admirer une élégante réinterprétation du célèbre tableau Les Bogatyrs de Viktor Vasnetsov.

Bien entendu, il est inconcevable d’assister à un sommet réunissant Trump et Erdogan le ventre vide !

Cette image devrait sembler familière à toute personne ayant déjà séjourné trois jours d’affilée dans une datcha russe. N’est-ce pas ?

Nombreux sont les supporters à s’être fait remarquer durant le Mondial en Russie. Voici les anecdotes les plus hilarantes jusqu’à ce jour.

